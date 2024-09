Deník vybral tři témata, za které lze dát současnému vedení hejtmanství jednoznačně palec nahoru a také tři oblasti, ve kterých se příliš nedařilo.

Co se povedlo:

Modernizace a dostavba krajských nemocnic

Kraj Vysočina investoval stovky milionů do zdravotnictví a areály krajských nemocnic napříč Vysočinou už mají výrazné modernizace za sebou nebo je čekají v blízké budoucnosti. Pelhřimovská nemocnice má nový Pavilon Péče o rodinu za sedm set milionů, který se následně stal Stavbou roku 2023. V Jihlavě opravili stravovací provoz, v Třebíči přistavěli operační sály a v Havlíčkově Brodě pak roste jako z vody nový infekční pavilon.

Na stovky milionů vyjdou také parkovací domy, které budou mít nemocnice v Třebíči i Jihlavě, tam navíc vyroste ještě Pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče. Novoměstská nemocnice se již brzy dočká rekonstrukce gynekologicko-porodnického pavilonu a výstavby nové dialýzy. Vyjde to na sedm set milionů.

Obchvat Jihlavy už začne sloužit řidičům

Po letech se současnému vedení Kraje Vysočina podařilo vyřešit spory, neshody a odvolání ohledně výstavby jihovýchodního obchvatu Jihlavy, které začaly ještě za minulého vedení hejtmanství. Kraj na třetí pokus vybral dodavatele, zahájil stavbu a nakonec i vyčerpal evropskou dotaci ve výši tři sta milionů korun.

Stavba i nadále doslova roste před očima, řidiči mířící do krajského města po silnici od Žďáru nad Sázavou mohou sledovat pracovní stroje a dělníky na stavbě nového obchvatu. Kraj Vysočina po intenzivních jednáních získal na tuto stavbu státní dotaci, která pokryje veškeré náklady. Zatímco jižní část obchvatu má být dokončená už letos na podzim, po východní se řidiči mají poprvé projet o rok později.

Nová komunikace hejtmana s veřejností

Třebaže nebyl současný hejtman Vítězslav Schrek v tradičních médiích tak vidět jako jeho předchůdce Jiří Běhounek, nedá se říct, že by byl neviditelný. Jen se přesunul na sociální sítě, kde zejména mladší generaci informuje o jednání krajských radních, o dalším dění v kraji, ale i o svém volném čase. Jihlavský politolog Daniel Hanzl ocenil, že se hejtmanovi svým lidovým přístupem podařilo stmelit kraj. Hejtmanský profil Vítězslava Schreka má přes dva a půl tisíce sledujících.

Co je průšvih:

Doktoři na Vysočině stále chybí, zejména zubaři, za čtyři roky se situace změnila jen málo

Přetrvává dlouholetý problém, a to je nedostatek lékařů, zejména pak zubařů. Třebaže má zodpovědnost za současný stav především stát, respektive zdravotní pojišťovny, kraj se snaží působit na lékaře motivačními pobídkami, pro studenty lékařských oborů má stipendia. Zdá se ale, že je to všechno málo. I náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný před lety řekl, že doktora nelze vyčarovat za deset milionů korun.

Situace je lepší, nikoliv však ideální, což potvrdila i zástupkyně České stomatologické komory pro Kraj Vysočina Jana Zedníčková. „Pociťujeme možná menší nápor dotazů, zda přibíráme nové pacienty nebo zda nevíme o tom, která ordinace nové pacienty registruje. Každopádně stále jsou pacienti, kteří stomatologa hledají,“ informovala začátkem letošního roku Zedníčková. Podle ní Vysočina doplácí na fakt, že nemá lékařskou fakultu a studium stomatologie. Studenti opouští kraj a málokdy se vrací zpět.

Někteří pacienti z Vysočiny, oslovení Deníkem, musejí jezdit za stomatologem pár desítek kilometrů, nevidí to ale jako problém. „My jezdíme za zubařem pětadvacet kilometrů, což není tak strašné. Ve svém okolí neznám nikoho, kdo by musel jezdit za zubařem například až do Prahy,“ reagovala Kateřina Dostálová ze Žďárska.

Vedení kraje se nepodařilo zabránit, aby se Vysočina stala úložištěm jaderného odpadu, stále to reálně hrozí

Současné vedení kraje se začalo výrazně angažovat v otázce hlubinného úložiště radioaktivního odpadu, na vládě si prosadilo přímou účast při výběru lokality. Krátce před minulými volbami se zúžil počet potenciálních lokalit z devíti na čtyři, na seznamu zůstal Čertův Hrádek u Dolní Cerekve na Jihlavsku i Horka na Třebíčsku.

Přes veškerou snahu se nepodařilo docílit, aby vysočinské lokality ze seznamu zmizely. „Za Kraj Vysočina mohu s klidným svědomím říct, že jsme udělali maximum,“ prohlásila první náměstkyně hejtmana Hana Hajnová. „To, že naše snahy ohledně zákona přišly nakonec vniveč, mě velmi mrzí, ale neznamená to, že bych své angažmá v této věci vzdávala. Naopak. Stále celý proces sleduji a budu bojovat za to, aby se stát k obcím choval jako k partnerům a celý proces výběru lokality pro úložiště byl opravdu transparentní,“ dodala.

Roztržka koaličních partnerů kvůli dotaci na modernizaci zimního stadionu

Vyostřená a také zbytečná byla výměna názorů mezi hejtmanem Vítězslavem Schrekem a starostou Třebíče Pavlem Pacalem, který je na kraji jeho kolegou v koalici. Oba politici si totiž své názory nevyříkali v kuloárech, ale přes média.

Pacalovi totiž vadilo, že krajská dotace na rekonstrukci zimního stadionu v Třebíči je nízká. Měla být sedmnáct procent z předpokládané ceny, ta vysoutěžená je však podstatně vyšší. Jinými slovy město dostane 59,5 milionů místo 87.

Podpora hejtmanství pro Horáckou multifunkční arénu ve výši půl miliardy je dle názoru Pacala třiatřicet procent nákladů. „Nikdy v historii do Třebíče nepřiteklo více finančních prostředků na sport než za současného vedení kraje,“ kontroval hejtman a vyjmenoval konkrétní podpořené projekty. Zároveň zopakoval, že v Jihlavě bude stát hala nadregionálního významu, jediná na Vysočině.

Téma utichlo, před volbami ho však oživil lídr opozičního hnutí ANO Martin Kukla. „Věřím, že to změníme a Třebíči přispějeme více,“ řekl na videu, které koluje po sociálních sítích, k podpoře z krajské pokladny.