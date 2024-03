Unikátní stroje, které pocházejí z druhé poloviny 30. let až do konce dvacátého století nejsou v muzeu k vidění poprvé. „Je to už patnáct let, kdy Veterán Car Club pořádal výstavu historických motocyklů společně s muzeem,“ připomíná za organizátory Matyáš Urban z Havlíčkova Brodu. „Tyhle motorky co dneska vystavujeme, jsme sem vozili týden. Jednu po druhé jsme je stěhovali ručně do přízemí a do patra. Čistili a usazovali na místo,“ popisuje Deníku Urban, jak se ty úžasné stroje do muzea vlastně dostaly.

Matyáš Urban má na výstavě dvě motorky značky Jawa a ČZ. „Starým motorkám jsem se nejdřív obdivoval na výstavách. Mám rád historii. Hlavně předválečné motorky. Mým snem je mít celou kolekci takových strojů,“ říká Matyáš Urban.

Na videu hovoří Matyáš Urban z Veterán Car Clubu Havlíčkův Brod a ředitelka Muzea Vysočiny Alena Jindrová:

Jenže vlastnit takovou motorku je podle něj víc starostí než radostí z bezstarostné jízdy. „Motorky pocházející z doby po druhé světové válce jsou ještě v pořádku, ale ty starší jsou někdy v hrozném stavu. Musíte je neustále opravovat. Součástky si vyrábíte sám, nebo je musíte hledat po burzách, protože se ještě pořád najdou lidé, kteří je umějí vyrobit. Když máte doma starou motorku, víc opravujete, než jezdíte,“ vysvětluje Matyáš Urban.

Podobné zkušenosti se starými motorkami má Josef Schovanec z Habrů. Členem klubu veteránů je sedm let. „Ke starým motorkám mě přivedl děda. Měl starého Pionýra. Já motorku zdědil po něm. Mám radši slabší stroje a Pionýrům jsem zůstal věrný,“ dodává Josef Schovanec.