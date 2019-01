Havlíčkův Brod – Havlíčkobrodský historik Michal Kamp si připravil seriál, prostřednictvím kterého čtenářům Deníku přiblíží historický vývoj a vznik čtvrtí a ulic v Havlíčkově Brodě.

Dnes je čtvrť rozdělena severojižně na zcela odlišné poloviny – východní si drží středověký ráz a západní je zničena normalizační úpravou. | Foto: Archiv Michala Kampa

Mám-li mluvit o jednotlivých čtvrtích Havlíčkova Brodu, tak paradoxně začnu tam, kde šlo dříve ještě o celé město. Jde o původní středověký Německý Brod v rámci hradeb. Dnes se tento obranný prvek dochoval jen z části, ale ulice Na Valech, Na Ostrově, Kozí, Beckovského a řeka Sázava staré město stále viditelně ohraničují.

Jak Brod rostl za hradby, stal se střed už jen částí většího celku. Obecní samospráva ovšem původní skutečnost respektovala a všechny domy zde měly až do šedesátých let dvacátého století číslo popisné od jedné do zhruba dvě stě padesáti s příponou Město.

