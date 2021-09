Zastupitelstvo rozhodlo ještě o uskutečnění čtvrtého projektu v pořadí, i když dojde k mírnému překročení původně schválených financí. „Je to květinová louka u Rochotníku. Tyto čtyři návrhy jsou celkem za 630 tisíc korun,“ doplnil starosta. Vítězné projekty začne radnice postupně uvádět do života.

/FOTO/ Obyvatelé Golčova Jeníkova už odhlasovali, které projekty by mělo město uskutečnit a zaplatit z letošního rozpočtu. Vítězem se stal návrh dobudování volnočasového areálu na návsi v Ráji.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.