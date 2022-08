Mapa oprav silnice I/37 u Ždírce.Zdroj: Se souhlasem ŘSD

Opravy platí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Obnova úseku v délce asi sedm kilometrů bude stát skoro sto třicet milionů. Obavy z uzavírek na silnici má například Miloslav Pátek, který žije v přímo v Údavech. „Bude záležet na tom, jak opravy silničáři naplánují. Jestli celou silnici najednou zavřou, bude to problém,“ řekl nedávno Deníku.

Podle starosty Ždírce nad Doubravou Bohumíra Nikla silnice na Údavy opravu potřebuje. „Těžká nákladní doprava ji ničí. Bude to trvat tak dlouho, dokud nebude mít Ždírec obchvat,“ podotkl Nikl.

Řidiče čekají náročné objížďky. Auta do 3,5 tuny povede objížďka ve směru Ždírec a Trhová Kamenice přes Benáty a Chlum do Hlinska. V opačném směru je čeká cesta přes Chotěboř.

Nákladní auta a kamiony najedou kilometry přes Havlíčkův Brod a Chrudim. „Je to děs. Tolik kilometrů navíc a půlka po okreskách. Začínám mít rád zimu na silnicích,“ prohlásil profesionální řidič Petr Fiala.

Značené objízdné trasy



Pro vozidla do 3,5 tuny ve směru Ždírec nad Doubravou – Trhová Kamenice – jednosměrně značená



z křižovatky I/37 a I/34 ve Ždírci nad Doubravou po I/34 přes Kohoutov, Benátky a Chlum do Hlinska, dále po II/343 přes Rváčov do Trhové Kamenice



Pro vozidla do 3,5 tuny ve směru Trhová Kamenice – Ždírec nad Doubravou – jednosměrně značená



z křižovatky I/37 a II/343 v Trhové Kamenici přes Travnou a Dolní Bradlo, po II/344 přes Lipku, Modletín, Rušínov a Hranice do Chotěboře, po silnici II/345 na ul. Krále Jana a silnici II/351 na ul. Žižkova a dále přes Dobkov a Počátky do České Bělé, po silnici III/3509 k silnici I/34 a po I/34 do Ždírce nad Doubravou



Pro vozidla nad 3,5 tuny obousměrně



z křižovatky I/37 a I/34 ve Ždírci nad Doubravou po I/34 do Havlíčkova Brodu, dále po I/38 přes Radostín, Kámen, Olšinky, Horky a Drobovice na I/17; odtud přes Horní Bučice, Vrdy, Podhořany, Nový Dvůr, Bukovinu, Stojice, Heřmanův Městec a Bylany do Chrudimi na ulici Čáslavská; dále po ulici Masarykovo náměstí, Poděbradova, Tovární a Dašická na I/37 (obchvat Chrudimi) a přes Novou Ves a Rohoznou do Trhové Kamenice

Stavební práce se dotknou i autobusů. Z místní části Údavy na nejbližší zastávku bude pro cestující zajištěna kyvadlová doprava. Město Ždírec zveřejnilo výlukový řád. Obyvatelé Údav a Stružince mají zajištěnou dopravu do školy, z práce, na vlak i na nákupy v pracovních dnech od půl páté ráno do půl čtvrté odpoledne. A to v režii stavební firmy, která silnici opravuje. „V případě nutnosti je možná i soukromá doprava, ale za poplatek,“ zdůraznil starosta Nikl.

Podle Martina Bučka z komunikačního týmu ŘSD je oprava nutná. „Silnice potřebuje lepší a kvalitnější povrch a prodloužit životnost,“ vysvětlil. Opravy silnice potrvají asi patnáct týdnů. „Na zhotovitele stavby jsme dostali čtyři nabídky. Vítěze už máme, společnost která podala nejvýhodnější nabídku. Oprava je rozdělená do několika úseků, uskuteční se po etapách,“ informoval Buček.

Podle Bučka již v pondělí začnou souběžně práce na druhé a čtvrté etapě. „Konkrétně v úseku od obce Údavy od restaurace U Pecinů ke křižovatce se silnicí třetí třídy na Všeradov. Úsek měří necelých osm set metrů,“ upřesnil Buček. Na straně u Ždírce začnou opravy od křižovatky se silnicí třetí třídy na Horní Studenec po odbočku na Vyhnalov. Opravovaný úsek měří víc než kilometr. „Tyto dvě etapy chceme uvést do provozu do konce října a v roce 2023 přijdou na řadu opravy zbývajících části této silnice v úseku Ždírec ke hranici Kraje Vysočina,“ upřesnil Buček.

Na silnici dělníci vymění až tři vrstvy asfaltu, včetně recyklace za studena. Opravy si podle Bučka žádají ulámané krajnice silnice v minimální šířce , jednoho metru. Nutná je obnova nezpevněných krajnic. Pročištění se dočkají silniční příkopy i propustky. „ Součástí stavby je také nová opěrná zeď nebo úprava autobusového zálivu vpravo směrem na Ždírec v obci Údavy,“ doplnil Buček.

Samostatný úkol pro stavební firmu představuje most který převádí silnici první třídy 37 přes Dlouhý potok. Před mostem dělníci vyztuží svahy geomřížemi. „Na mostě je třeba vyměnit vozovku, zálivy kolem říms, most potřebuje nové těsnění,“ doplnil Buček. Svodidla mostu dostanou nátěr proti rzi. S opravami mostu a silnice souvisejí i objížďky.