Havlíčkův Brod – S poměrně zásadním omezením se budou muset od pondělí 12. srpna smířit pacienti a návštěvníci brodské nemocnice.

„Nechceme aby u vjezdu do nemocnice došlo k dopravnímu kolapsu. Z důvodu rekonstrukce hlavního vjezdu a příjezdové komunikace do areálu nemocnice Havlíčkův Brod bude od pondělí 12. srpna 2019 hlavní vjezd do areálu nemocnice uzavřen. Vjezd do areálu bude možný v nutných případech z ulice Havlíčkova a Husova,“ informovala mluvčí brodské nemocnice Petra Černo.