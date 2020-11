Už tři roky je Přibyslav bez zubaře. Nového hledá dlouho, zatím marně. Jediná zubařka odešla na mateřskou a nejméně dva roky se ještě do ordinace nevrátí.

Přibyslav potřebuje fungující zubní ordinaci. Ilustrační foto | Foto: Deník/ archiv

Teď se podle starosty Martina Kamaráda snad blýská na lepší časy, ale nebude to jen tak. „Navštívil jsem v Praze prezidenta Stomatologické komory Romana Šmuclera. Jisté šance by byly, ale musíme si dobře rozmyslet, co dál,“ konstatoval starosta. V první řadě přibyslavská radnice vyhlásila anketu.