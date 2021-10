Uzavírka ulice se dotkne nejen řidičů osobních a nákladních aut, ale také městské dopravy. „Kvůli tomu došlo k přemístění zastávek městských autobusů, které už na Kyjovské stavět nebudou,“ upřesnila Doležalová. Objízdná trasa pro autobusy městské dopravy vede aktuálně po ulici Žižkova II/150 na kruhový objezd I/34 a dále po I/34 do ulice. Kyjovská. Ulice není v nejlepším stavu, takže ji čekají další stavební zásahy. Radnice už vyhlásila výběrové řízení na stavební úpravy místní komunikace Kyjovská, kde je plánovaná ještě přeložka kanalizace a rekonstrukce vodovodu. Provede to stavební firma z Havlíčkova Brodu.

Silnice je rozkopaná v délce asi čtvrt kilometru. Důvodem je podle radnice rekonstrukce již zastaralého plynovodu z důvodu rekonstrukce plynovodu. S uzavírkou se musejí řidiči smířit až do 20. prosince letošního roku. „V Brodě se pořád někde kope. Musíme se s tím smířit, asi je to potřeba,“ pokrčil rameny Josef Myšička z havlíčkobrodského Žižkova.

/FOTO/ Ani s příchodem podzimu uzavírky silnic v okresním městě nekončí. Řidiči se musejí v Havlíčkově Brodě smířit se skutečností, že po silnici Kyjovská neprojedou až skoro do Vánoc. „Část komunikace Kyjovská je od šestého října uzavřená. A to v úseku od křižovatky s ulicí Žižkova po křižovatku s ulicí Konečná,“ informovala mluvčí městského úřadu Alena Doležalová.

