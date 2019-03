„Miliony lidí po celém světě v sobotu 30. března od 20.30 hodin zhasnou ve svých obcích, obývácích i firmách. Dají tak symbolicky najevo, že vnímají, jak se mění klima Země a že jim záleží na tom, v jakém světě budeme žít. Celosvětová kampaň Hodina Země upozorňuje, že se urychleně musí skončit s využíváním fosilních paliv. Jde o budoucnost mladé generace a všech následujících,“ informovala mediální koordinátorka projektu Hana Machů.

Poprvé zhasne i Kaple sv. Kříže v Pelhřimově. „Město tímto symbolickým gestem dává najevo, že věnuje pozornost ochraně životního prostředí a klimatu. Do happeningu se mohou snadno zapojit i občané Pelhřimova. Stačí, když v sobotu 30. března 2019 ve zmíněný čas zhasnou doma světla,“ vyzvala mluvčí pelhřimovské radnice Andrea Unterfrancová.

Nově se zapojí i obec Křídla na Žďársku. Zhasnutá světla tady ale novinkou nejsou. „U nás má vypínání světla dlouhou historii, každý den v noci od půl dvanácté do tří hodin ráno zůstává vypnuté veřejné osvětlení. Myslím si, že je to dobrá aktivita s ohledem na lidské zdraví a stav přírody,“ zdůraznil starosta Zdeněk Tatíček.

„Myslím si, že se u nás na tomto řekněme ekologickém protestu shodne většina obyvatel. Zhasne veřejné osvětlení, připojí se k tomu i některé domácnosti a při svíčkách bude hodinu i hospoda,“ doplnil Tatíček.

Nováčkem je i víska Láz na Třebíčsku. „U nás zhasne veřejné osvětlení. Já se snažím co nejvíc ekologicky myslet i se tak chovat, takže z toho důvodu jsme se rozhodli připojit. Ač jsme jen taková malá vesnička, tak každou kapkou můžeme přispět,“ pověděl starosta Lázu Martin Chalupa.

Naopak tradicí se akce stala v Kozlově na Jihlavsku. Tady zhasne veřejné osvětlení, a to už počtvrté. „V rámci Hodiny Země máme i lampionový průvod. Vypneme osvětlení a děti jdou s lampiony od pomníku obětem druhé světové války do parku, kde máme horký čaj a popovídáme si tam. Začala s tím předchozí paní starostka a už se z toho stala tradice, takže se určitě zapojíme i příští rok,“ usmála se starostka obce Eva Malá.

Bohatou historii má Hodina Země i v Křižánkách na Žďársku, kde tento projekt pojali trochu netradičně. „V sobotu u nás máme Běh pro Zemi. Je to už čtvrtý ročník, běžíme obcí a postupně zhasináme lampy. Celkově má tato trasa 7 a půl kilometru a lidé s námi mohou buď běžet nebo jet na koloběžce či na kole,“ nastínil starosta Křižánek Jan Sedláček.

Aby byli běžci a cyklisté lépe vidět, dostanou reflexní samolepky. „Nechali jsme si vyrobit reflexní prvky s logem Hodiny Země. Každý si je může nalepit na tričko nebo na mikinu a bude při běhu na silnici lépe viditelný. Kromě nich budeme rozdávat i placky speciálně vytvořené pro tuto příležitost,“ zmínil Sedláček.

Do tmy se rovněž poněkolikáté ponoří také Pohled na Havlíčkobrodsku. „U nás zhasnou osvícené památky, to znamená kaple na hřbitově,“ objasnil starosta Milan Klement. Připojení k Hodině Země si pochvalují i místní. „Ti, co se o ekologii zajímají, tento krok hodnotí kladně,“ dodal Klement.

Světla zhasnou i v žirovnickém Hotelu Artaban. „Už jsme se ke kampani připojili loni a bylo to docela fajn. Pár lidí bylo překvapených, tak jsme je informovali, o co se jedná. Příjemné bylo i to, že celá restaurace byla při svíčkách. Lidé tento nápad uvítali, tak jsme se rozhodli zapojit i letos,“ prozradila ředitelka hotelu Věra Žižková.

Na poslední chvíli se zaregistrovala například Dlouhá Ves na Havlíčkobrodsku, která byla jedna z prvních v okrese, kde na hodinu zhasla světla. „Výzva k připojení k akci přišla pozdě a já si na to dřív nevzpomněla. My tady nemáme veřejný rozhlas, takže všechny informace sdělujeme občanům prostřednictvím našem zpravodaji. Zvažovali jsme proto, že se letos nepřipojíme, ale nakonec nebudeme rušit tradici,“ ujistila starostka obce Ludmila Němcová.

Hodina Země je nejrozsáhlejší celosvětová klimatická akce, ve které si od roku 2007 miliony lidí připomínají nutnost snížení příspěvku lidstva ke změnám klimatu. V roce 2018 se zapojilo 188 zemí, ve kterých na hodinu zhaslo přes 18 000 památek. V České republice se k akci pravidelně připojuje více než 150 měst a obcí, desítky firem a tisíce jednotlivců.