Ve čtyřech letech se naučil bruslit, v pěti vzal poprvé do ruky hokejku a od té doby hraje za BK Havlíčkův Brod. „Tenkrát jsme měli půjčené takové ty pousouvací brusle. První, co nám trenér řekl, bylo, abychom je okamžitě sundali a koupili mu klasické brusle. Sehnali jsme starší brusličky a potom nastal obrovský pokrok,“ vzpomíná Jana Melounová.

Hokej začal hrát i přes zákaz lékařů. „Mílovi totiž diagnostikovali dětskou epilepsii a pan doktor mu zakázal všechny kolektivní sporty. My jsme se proti tomu postavili a řekla bych, že jsme udělali dobře. Epilepsie po třech letech úplně vymizela, škuby, které míval, odešly a teď je z něj dobrý hokejista,“ chválí maminka dvou malých kluků.

Milošovy hokejové začátky ale nebyly jednoduché, a to nejen kvůli nemoci. „Je to tak trochu otročina. Nebyl zvyklý na vstávání a najednou musel vstávat i o víkendu už před sedmou hodinou. Ale ty výsledky za to stojí,“ usmívá se Jana Melounová, která se snaží nevynechávat žádný synův zápas.

Zároveň je tento koníček i poměrně finančně náročný. „Členský příspěvek činí osm tisíc za rok a vybavení také není nejlevnější. Nedávno měl Míla narozeniny, tak jsem všechny zaúkolovala, aby mu dali poukázky do hokejového obchodu. To je teď pro něj ideální dárek,“ přiznává Jana Melounová.

I přes to všechno však hokej jedenáctiletého Miloše baví a za pár let bychom mu mohli fandit například při Mistrovství světa. „V hokeji určitě plánuju pokračovat a jednou bych to chtěl dotáhnout do extraligy. Nejradši bych ale byl v NHL,“ svěřuje se malý hokejista, mezi jehož vzory patří například Jaromír Jágr nebo Tomáš Plekanec.

Hokej hrával i Milošův děda Jiří Jakeš, který ho naučil bruslit. I díky tomu bude blížící se mistrovství prožívat celá rodina. „Těšíme se a jsem zvědavá, jak to dopadne. Nejvíc bude fandit asi náš mladý. Doufám, že letos přivezeme i nějakou medaili,“ dodává Jana Melounová.