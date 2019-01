Havlíčkobrodsko – Mistrovství světa v ledním hokeji láká i na Havlíčkobrodsku lidi k návštěvě restaurací, sportbarů a hospod. Mohou si tam totiž pořádně a společně zafandit.

ti plazmových televizích a jednom velkém plátně. Čím blíže je český tým finále, tím více lidí k nám přijde, aby mohli český tým podpořit," prozradil majitel Billiard Centra, Sportbaru a Panského domu v Chotěboři, Pavel Halama. Lidé často chodí v dresech, mají pomalované obličeje a s šálami v barvách českého národního týmu kolem krku. „Pokud dáme soupeři gól, je to takový rachot, že se bojím, že mi restaurace spadne na hlavu," popsal s úsměvem fandění v jeho podniku Halama.

Pro hokejové nadšence mají v některých restauracích připravené speciální menu. „Každý zápas připravujeme menu, které se podle šéfkuchaře k hokeji hodí. V nabídce jsou třeba hamburgery, tortilly nebo hot dogy," okomentovala servírka restaurace Kozlovna v Havlíčkově Brodě Jana Komárková.

Sázky o pivo

Ve Sportbaru v Chotěboři se při hokejovém zápase podávají třeba smažené olomoucké tvarůžky. K hokeji neodmyslitelně patří i sázení se o výsledek.

„Máme udělanou speciální sázkovou tabuli. Do sázení se může zapojit ten, který vypije dvě piva. Pokud si člověk vsadí na výsledek a trefí ho, vyhraje dvacet lahví piva. Ten, kdo se do výsledku trefí nejvícekrát, vyhraje dokonce sud piva Rebel," dodal majitel baru Pendolíno Petr Jansík.

V Chotěboři mají fanoušci na sázení zase speciální pokladničku. „Co typ, to do pokladničky přibude dvacet korun. Ten, kdo se do výsledku trefí, obsah pokladničky je jeho. Pokud výsledek neuhádne nikdo, pokladnička zůstane plná až do dalšího zápasu," vysvětlil Halama.

Sledovat hokejové zápasy do hospody chodí fanoušci prý kvůli lepší atmosféře. „Doma před televizí to není ono. V partě lidí si zápas mnohem víc vychutnáte. Můžete s nimi sdílet své emoce, komentáře i názory," řekl Zdeněk Novotný, který si žádný zápas nenechá ujít.

Cestovní kanceláře žádný nárůst zákazníků kvůli hokeji nezaznamenaly.

„V nabídce zájezdy do Běloruska máme, ale zatím ji nikdo nevyužil," posteskla si zaměstnankyně cestovní kanceláře ADA Tour Julie Zemanová.

