Podle názoru Jiřího Dáni se však takto chovají jen jednotlivci. „Je to dobrý nápad, ale někteří lidé to buď nepochopili, nebo třídit nechtějí. Do pytle na železo na objem pět kilo někdo strčí jednu trubku půl metru dlouhou,“ řekl Deníku štocký hasič.

Elektronická evidence: kdo ve Štokách třídí odpad, dostane slevu

Takové třídění ale podle starosty Královce ztrácí smysl. „Proto jsme se rozhodli pro razantní kroky. Špatně vytříděné pytle se budou načítat jako špatně vytříděno. V evidenci se neobjeví, protože skončí na skládce,“ vzkázal starosta nepořádníkům. Ti tak přijdou o cenné kilogramy i bonusy. Navíc je podle QR kódu na pytlích známo, odkud odpad pochází.

Paradoxem přitom je, že loni byly Štoky vyhodnoceny jako druhá nejlépe třídící obec v soutěži My třídíme nejlépe v kategorii 1 501 až 5 000 obyvatel v Kraji Vysočina.