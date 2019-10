Chotěboř /FOTOGALERIE/ - Panský dům v Chotěboři žil v pátek písničkami Honzy Křížka. Bývalý člen legendární kapely Blue Effect předvedl energií nabité vystoupení s dynamickými skladbami, prokládané vtipnými vsuvkami a čilou komunikací s publikem. Chybět nemohla ani klasika Sluneční hrob, kterou vzdal hold kytaristovi Radimu Hladíkovi.

Honza Křížek předvedl s kapelou dynamickou show. | Foto: Deník / Miloš Novák

Zpěvák a kytarista, jenž spolupracoval s takovými jmény jako Meky Žbirka, David Koller nebo Anna K., nabídl i oblíbené písně Padám vzhůru, Tsunami, Ej padá rosenka, Rejdit nebo Runway. Zejména posledně jmenovaná by se co do rychlosti dala srovnat s tvorbou kapely Motörhead.