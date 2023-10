/VIDEO/ Na jaře příštího roku skončí stavba prvního kamenného lůžkového hospice na Vysočině. Provoz zajistí spolek Mezi stromy, který na zahájení provozu potřebuje peníze.

Pomoci může třeba benefiční akce. Například aukce uměleckých předmětů. Koná se už příští týden 19. října odpoledne v prostorách Městského divadla a kina Ostrov. „V aukci bude draženo čtyřicet obrazů a jiných uměleckých děl, která do ní darovali etablovaní i mladí umělci a také ti, pro které je umění koníčkem,“ informoval za pořadatele Jiří Kletečka.

Kamenný hospic v Havlíčkově Brodě už stojí. Podívejte se, jak vypadá

Některé obrazy si mohou už nyní zájemci prohlédnout v hale krajské knihovny. Na webu hospice je k dispozici i on-line katalog. „Aukce vytvoří prostor, ve kterém je možné propojit věci konečné, o které v hospici jde, s překrásnými díly lidí, kteří mají dar nás obdarovávat díky svému talentu. Kdo vidí potřebnost hospice jako my, má možnost finančně podpořit tento důležitý projekt, který zajistí kvalitní a důstojnou péči nevyléčitelně nemocným v závěru jejich života,” zdůraznila ředitelka hospice Ludmila Novotná.

Brodský hospic Rozloha: 5700 metrů čtverečních V hospici bude: 18 lůžek pro dospělé, dvě pro děti Provoz: 30 zaměstnanců Finanční zdroje: zdravotní pojišťovny, klienti, Kraj Vysočina První klienti: 2024

Spolek Mezi stromy uzavřel letos v dubnu smlouvu o provozování hospice s Krajem Vysočina. Protože hospic provozuje nestátní nezisková organizace je provoz závislý také na finanční podpoře dárců. „Dárcem se může stát fyzická nebo právnická osoba, dárci na hospic přispívají buď pravidelně každý měsíc částkou, pro kterou se rozhodnou, nebo jednorázově, například jednou za rok. Také díky našim dosavadním dárcům se dnes může hospic stavět, protože kompletní projektová dokumentace byla financována právě z darovaných peněz,“ vysvětlila Novotná.

Podle Josefa Fialy z Havlíčkova Brodu pokud bude hospic dary dostávat každý rok, tak není co řešit. „Stejně si myslím, že shánění peněz na provoz tohoto zařízení není systémový krok. Sociální zařízení musí každoročně trnout, jestli budou mít dost prostředků na provoz. Do takových zařízení je potřeba posílat peníze ze státní pokladny a ne platit nesmysly a politické kampaně,“ poznamenal jeden z obyvatel města.

Obyvatelstvo Vysočiny stárne. Hospic je třeba jako sůl. To si myslí ředitelka Domova pro seniory Husova v Havlíčkově Brodě. „Konkrétně náš domov poskytuje klientům sice paliativní péči až do konce, ale zařízení není nafukovací. Řada důchodců se do domova vůbec nedostane. Onemocní a umírají v nemocnici, protože se o ně nemá kdo starat. Hospic je určitě potřeba,“ zdůraznila ředitelka.