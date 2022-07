Hostinský v Sobíňově skončil, hospodu zachránila obec. Stejně se chovají i jinde

Nakonec ji koupila obec. „S nápadem přišli místní,“ řekl sobíňovský starosta Miloš Starý. Zastupitelé jej pak posvětili, a tak hostinec skončil v rukou obce. „Stálo to milion osm set tisíc. S bývalým majitelem jsme se dohodli na splátkách,“ upřesnil Starý. Prostory tak mohou v Sobíňově dokonce pronajímat. „Ovšem jen jako hospodu. Na vesnici hospoda patří a když není, je to špatné,“ zdůraznil sobíňovský starosta.

Nejen v Sobíňově přišli na to, že mít vlastní hostinec je k nezaplacení. Ve Vepříkově šli ještě dál. Nejen, že obec hospodu koupila, ale od konce roku 2018 ji i sama provozuje. „Alespoň máme vše pod kontrolou. Je to určitě dobrá cesta, ale musí být lidé, kteří jsou ochotní v hospodě pracovat. To se nám daří. Jedinou brzdou byla covidová situace,“ řekl starosta Vepříkova Petr Bárta.

Podle názoru Jaroslava Stehna z Vepříkova udělala obec dobře. „Vesnice bez hospody je mrtvá. V turistické sezoně je plno. V zimě tu jsou zase vepřové hody nebo mariáš,“ poznamenal Stehno.

Podobně to udělali v Číhošti. „Obec nezbohatne, ale ani nezchudne,“ mínil starosta Číhoště Jaroslav Tvrdík. Hospodu, kam kdysi chodil na pivo i slavný farář Josef Toufar, obec dotovala a investovala do modernizace. „Hostinský platil symbolickou stovku měsíčně,“ povzdechl si starosta. Podle pamětníků se v Číhošti vystřídalo od padesátých let asi čtyřicet hostinských. O provoz hospůdky se teď starají zaměstnanci obce.

I ve Šlapanově měla hospoda už namále. „Bývalý majitel šel do důchodu a prodával ji. Nechtěli jsme, aby naši hospodu koupil někdo, kdo ji bude možná chtít využít úplně jinak. Je přímo v centru obce, a tak nám moc záleželo na její budoucnosti,“ vysvětlila šlapanovská starostka Veronika Vyšinská, proč se obec rozhodla, že hospodu koupí. Za dva miliony korun.

Jenže co dál? Obecní úřad ji tedy nabídl k pronájmu. „A dneska tu máme šikovnou paní hostinskou,“ dodala starostka.

Za výčepním pultem pivo zdatně točí sympatická Marcela Tvrdíková. V oboru není žádný zelenáč. „Pracovala jsem v hospodě U Zlodějky v Havlíčkově Brodě. Majitelé se ale vyměnili a dneska už tam nikoho neznám,“ dodala.

Šlapanovská hospoda přečkala i koronavirové trauma, a tak nyní může Marcela Tvrdíková projevit svůj talent v oboru naplno. „Otevřeno máme každý den večer. Lidé ve Šlapanově si na hospodu zvykli a chodí sem pravidelně na pivo i na něco malého k tomu. Nabízíme prostory i pro společenské akce. Kalendář je plný na dlouho dopředu,“ dodala s úsměvem.

Naopak bez hospody je obec Příseka u Světlé nad Sázavou. Podle starosty Jaroslava Štefáčka to mají lidé do Světlé a kdo chce, na pivo si dojde. Místní si oblíbili domácí posezení u soudků, kam zvou přátele a kamarády. Hospodu nemají dokonce ani ve městě Habry nebo v Krátké Vsi.

Hospody na vsi



Které obce koupily hospodu: Šlapanov, Vepříkov, Sobíňov, Číhošť



Kde hospodu nemají: Habry, Příseka, Krátká Ves