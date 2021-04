Lepší start z vesnické školy v Herálci. To je posláním nadačního fondu, který ještě před koronavirem založil zámecký hotel Chateau Herálec. Cílem je podporovat místní školu a zlepšit podmínky pro vzdělání heráleckých dětí.

Hotel Herálec. | Foto: Deník

Za projektem stojí majitelka zámku Alexandra Kasperová. „Již dříve jsme se zapojili do projektu Asociace hotelů a restaurací České republiky Start do života a podporovali jsme děti z dětských domovů. Účelem této podpory bylo aby se děti zapojily do hotelové práce, získaly praxi, která jim usnadní start do života. Protože v současné době působíme na Vysočině, chtěli bychom podporovat děti přímo v regionu,“ sdělila u příležitosti založení fondu ředitelka hotelu Alexandra Kasperová.