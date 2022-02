Doplatí na to hlavně pořadatelé velkých kulturních a společenských akcí. To řekla Deníku spisovatelka a majitelka nakladatelství Markéta Hejkalová, která pořádá v Brodě pravidelně Podzimní Knižní veletrh. „Na veletrh jezdí stovky účastníků. Nakladatelů a spisovatelů. Veletrhem projdou tisíce lidí,“ zdůraznila. Právě vystavovatelé a jejich rodiny, přátelé a známí se ubytovávali v hotelu Slunce. Jestli skutečně hotel Slunce zbourají, tak je otázka, kde ti lidé pak budou bydlet. „Věřím, že po covidu se život vrátí k normálu a tradiční velké společenské akce se obnoví. V Brodě není žádný hotel jako Slunce. Brixen je malý, Zlatý lev má jen pár míst. Starr je spíš ubytovna,“ poznamenala Hejkalová.

To, že si účastníci veletrhu musí hledat ubytování mimo Brod se jí nelíbí. „Nelíbí se to ani jim, že po skončení akce mají nasednout do autobusu a jet třeba do Humpolce,“ dodala.

Nedostatek míst k ubytování v Brodě. To je téma pro Dušana Šnellyho ze softballového odílu TJ Jiskra Havlíčkův Brod. "Chystáme v létě velkou akci a ubytování v Brodě je už dneska pro nás ten největší problém," zdůraznil. Vozit sportovce mimo Brod považuje za nesmyl. "Aby bylo jasno, nebojuji za zachování hotelu Slunce. Jeho stav byl v posledních letech dost smutný. Ale myslím si, že bychom se měli v Brodě zamyslet a najít za Slunce adekvátní náhradu. Slušný velký hotel s dostatečnou kapacitou," zdůraznil.

Že ubytovacích kapacit je v Brodě a okolí stále méně si myslí i Jana Koubková, ze společnosti Geonova, s.r. o která v Brodě pořádá tradiční třídenní veletrh Zahrada. „Nedávno jsem se tím zabývala a zjistila jsem, jak málo možností ubytovat se v Brodě zbylo,“ poznamenala. Mrzí ji zánik ubytovny Sport i zrušení hotelu Slunce. „Pravda ve Slunci moc našich vystavovatelů nebydlelo. Byl pro ně drahý, ale jeho zbourání se mi nelíbí. Místo hotelu tam má stát supermarket a to se mi líbí ještě méně,“ prohlásila.

Hotel Slunce chybí i dalším sportovcům. To potvrdil předseda TJ Jiskra Havlíčkův Brod Miroslav Sommer. „V okamžiku, kdy pořádáte například Mistrovství světa nebo republiky, nemáte sportovce v Brodě kde ubytovat. Slunce nám tady chybí. Sportovce musíme vozit do hotelů v Jihlavě nebo až v Novém Městě. Je to nepohodlné a komplikuje nám to život,“ konstatoval. Podle jeho názoru se tím Brod připravuje o zisky z podnikání a služeb. „Když odvezeme stovku lidí do Jihlavy nebo Nového města, tak budou utrácet svoje peníze tam ne v Brodě a to je škoda, pro Brod,“ dodal.

Hotel Slunce je už dlouho zavřený, ale například v nabídce serweru Hotely cz je na seznamu stále.

Že na hotel Slunce je vydaný demoliční výměr, potvrdil loni v zimě novinářům Pavel Machálek, předseda představenstva společnosti RA HB, které patří hotel i pozemky. To ale prý nic neznamená. „ Jak to bude dál, je otázka,“ dodal. Místo hotelu by měl být údajně supermarket Lidl.

To se ale moc nezamlouvá brodským radním. „Na pozemcích hotelu by nemělo stát nic, co by zhoršilo prostředí v této lokalitě,“ poznamenal místostarosta Libor Honzárek.

Hotel Slunce pochází z osmdesátých let dvacátého století. Nabízel víc než stovku lůžek, v jedno až čtyřlůžkových pokojích. V areálu bylarestaurace s barem, salonky, velký sál pro společenské akce,i konference a kongresy.

Vedle hlavního vchodu byla známá brodská restaurace Švejkovna, bar s hernou. Hotel se zcela uzavřel na začátku doby covidu v souvislosti s vládními opatřeními. Od té doby nebyl provoz obnoven.

Hotely v Brodě



- Hotel Brixen: Třicet čtyři pokojů



- U Zlatého lva: Jedenáct pokojů



- Penzion Starr: Třicet tři pokojů



- Penzion Hurikán: Dvacet tři míst