Gastrostudio v Havlíčkově Brodě



* Cena: Více než patnáct milionů, většinu platil Kraj Vysočina



* Místo: Bývalý školnický byt



* Vybavení: Moderní sporáky s indukční deskou, konvektomaty, multifunkční pánve, červené lampy k ohřívání jídel, zařízení na udržení teploty talířů, úsporné myčky nádobí, které umyjí nádobí za pět minut



* Gastrostudio tohoto typu v Brodě je druhé v republice, další je jen v Praze v hotelové škole U Krbu.

Škola usilovala o vybudování moderní odborné učebny už před šesti lety. „Měli jsme pro odbornou výuku málo místa. Navíc doba jde kupředu a my jsme chtěli, aby naši studenti odešli do praxe připravení. Aby se nedostali do situace, že v některé moderní kuchyni nebudou umět používat konvektomat, indukční pánve nebo ohřívací lampy na udržení teploty jídel,“ vysvětlil ředitel Jiří Forman.

Kuchyně pro třetí tisíciletí vznikla v budově vedle školy, kde dřív bydlel školník. „Oslovili jsme nejlepší pražskou firmu, jejímž majitelem je příbuzný spisovatele Viewegha. Ta nám dodala veškeré vybavení. V současné době jsou v Česku v hotelových školách jen dvě taková gastrostudia. Jedno je u nás, druhé v Praze,“ zdůraznil ředitel.

Gastrostudio je ve škole v provozu denně. V době návštěvy Deníku se zde zrovna připravovaly na budoucí povolání studentky Mirka Váňová a Vendula Kruntorádová. Obě studují obor hotelnictví. „Kuchyně je naprosto skvělá. Mnohem modernější než ta v naší pobočce na Kyjovské. Hlavně ty indukční desky jsou super,“ pochvalovala si Vendula. Její kolegyni Mirku okouzlil hlavně moderní konvektomat nebo multifunkční pánev. Co si v kuchyni uvaří, to co si mohou studentky ve vedlejší stejně moderní jídelně sníst. Aby viděly, kde udělaly chybu. „Naposledy jsme vařily kuřecí paličky s bramborovou kaší wasabi. Je to bašta, uvařím to i doma,“ svěřila se Vendula.

Jak upřesnil ředitel Forman, škola využije gastrostudio zejména pro odborné vzdělávání v gastronomických oborech. Studenti se díky němu naučí pracovat s nejnovějším kuchyňským zařízením a snad to v nich podle Formana probudí větší lásku k oboru. „Jen málo našich studentů skutečně odchází do restaurací. Být kuchařem a číšníkem je náročná práce. Po večerech, v noci, o víkendu. Bez ohledu na svátky,“ povzdechl si Forman.

Ve škole věří, že se moderní gastrostudio podaří udržet v provozu i v době energetické krize. „Všechny přístroje jsme pořizovali s tím, aby byly maximálně úsporné,“ dodal ředitel.

Kromě výuky plánuje Obchodní akademie a hotelová škola v moderním studiu odborné kurzy pro žáky gastronomických škol Kraje Vysočina pod vedením renomovaných kuchařů a také praktické semináře pro učitele nebo kurzy vaření pro zájemce. „Chceme, aby se nové studio stalo střediskem gastronomie v našem regionu, místem, kde budou probíhat setkání zapálených gastronomů a kurzy pro veřejnost,“ dodal ředitel Forman.

Z celkové investice patnácti milionů korun zaplatil deset zřizovatel Kraj Vysočina, zbytek uhradila škola.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni