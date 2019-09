Podobný nález nemá na Vysočině obdoby a nově tento unikátní kousek rozšíří sbírky havlíčkobrodského Muzea Vysočiny.

Na srp muž narazil v lesích u Hesova, místní části Přibyslavi. Historický kousek poctivě nahlásil a odevzdal. „Byl to cizí státní příslušník, který v rámci dovolené v Přibyslavi šel na houby. V této oblasti se v současné chvíli těží kůrovcové dřevo, takže jsou tam vytrhané kusy svahu. On hledal houby, tak tam najednou uviděl trčet tento srp,“ líčil archeolog havlíčkobrodského muzea Aleš Knápek.

Ze zákona má poctivý nálezce nárok na odměnu ve výši deseti procent z ceny náhodně objeveného předmětu. „Zatím ale o nálezné zájem neprojevil,“ sdělil ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod Michal Kamp.

Podobný nález je na Vysočině raritou. „Většinou se najdou jen střepy, toto se může podařit jen opravdu ve výjimečných případech. Předměty z doby bronzové jsou na Vysočině zcela ojedinělé a tento srp je navíc prakticky nepoškozený,“ vyzdvihl Knápek.

Pravěký srp patří mezi nejhodnotnější nálezy poslední doby. „Pokud lidé najdou třeba středověké mince, tak u nich je hodnota kovu, ale u věcí z pravěku, zvlášť z našeho regionu, je historická hodnota nesmírná,“ podotkl Knápek a dodal, že srp je důkazem, že na tomto území pravěcí lidé skutečně žili.

Vypadá to, že brodské muzeum bude mít podobný kousek jako jediné v kraji. „Zatím jsem si to neověřoval u ostatních kolegů, ale podle toho, co vím, tak v žádném z muzeí na Vysočině místní nález takového druhu není. Máme jen pár bronzových sekyrek,“ potvrdil Knápek.

Z unikátního objevu má radost i ředitel muzea Michal Kamp. „Je to skvělý nález a jsem rád, že si lidé vzpomenou, že takové kousky patří do muzea a ne třeba do obýváku,“ konstatoval Michal Kamp.

Jak potvrdil archeolog Aleš Knápek, čtvrteční poctivý nálezce nebyl jediný, který se muzeu sám ozval. „Občas se to stává. Před nedávnem jsme takto získali například poklad z Nové Vsi u Chotěboře, kde na něj narazili majitelé domu při jeho rekonstrukci, a nebo nedávno bronzovou sekyrku od Věže,“ prozradil Knápek.