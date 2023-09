Najít plné koše václavek? Letos je na Vysočině spíš náhoda

/SPECIÁLNÍ RECEPT/ Už rostou? V polovině září se vydávají do lesů houbaři gurmáni. Pátrají po jedné konkrétní houbě. Václavky se hodí do gulášů i houbových aspiků. Pro dřevo nebezpečný parazit, pro houbaře pochoutka. Rostou až do konce října, někde se objeví i v zimě. Letos jsou ale plné koše václavek spíš zbožné přání. Sucho houbám nepřeje.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Václavky. | Foto: se souhlasem mykologa a fotografa hub Jaroslava Malého