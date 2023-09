/VIDEO, FOTOGALERIE/ Za houbami do muzea. Unikátní výstava stovek druhů hub je k vidění v Muzeu Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Výstavu pořádá brodský mykologický spolek.

Výstava hub v havlíčkobrodském muzeu. | Video: Deník/Štěpánka Saadouni

Jak vypadá březovník, černorosol nebo vějířovec? Je libo vidět hřib s hlavou velkou jak polévkový talíř? Výstava hub začala v pondělí 25. září ráno a krátce po otevření je v muzeu už plno. „Byl jsem o víkendu v lese a nenašel jsem nic. Tak se jdu aspoň podívat, jak houby vypadají,“ hlásí se smíchem jeden z návštěvníků, Jiří Beránek. Jak dodává, zajímalo by ho, kde mykologové svoje úlovky posbírali a upozorňuje, že u dveří muzea by měla být cedule s nápisem „Houbaři výstavu navštivte na vlastní nebezpečí.“

Není divu. Takovou úrodu si letos neodnesl z lesa v košíku snad nikdo. Vysočina je tentokrát na houby chudá. „Na výstavě je k vidění 260 druhů hub. U každé je napsáno, jak se jmenuje a jestli je houba jedlá, nebo jedovatá. Sbírali jsme je na Brodsku celý víkend. My i naši rodinní příslušníci,“ říká mykolog Jaroslav Kocman s tím, že on se vydal do lesa na houby už v pátek odpoledne. Většina této bohaté úrody pochází přímo z Havlíčkobrodska.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Jak Kocman potvrzuje, letos je na Vysočině skutečně hub málo. Zavinily to nepříznivé počasí, velká horka a sucho. Na výstavě jsou k vidění podle Kocmana druhy, které rostou v našich lese zcela běžně. Snad hřib žlutý lze mezi houbaři považovat za raritu. Některé druhy hub, rostoucích hlavně na stromech, znají a sbírají jen houbaři zkušení.

Výstavu houbaři připravovali celou noc. Hotovo bylo až v pondělí v pět ráno. Podle mykologa Jaroslava Kocmana se letos houbám dařilo, ale spíš na okraji lesů, kde je vlhko. Výstava končí ve středu 27. září. „Po celou dobu se na výstavě střídáme s kolegy. Máme služby. Ne že bychom se báli, že chtiví houbaři výstavu rozeberou, ale chodí sem školy a některé děti rády žertují. Přehazují houby, mění cedulky a sledují, jestli si toho všimneme,“ dodává mykolog.

