Lipnice je v létě jedním z nejnavštěvovanějších turistických center na Havlíčkobrodsku, stejně jako nedaleké město Ledeč nad Sázavou a Stvořila. Parkovací místa nestačí. „Ovšem ta stovka není za hodinu, ale je to jednorázový poplatek za parkování, který turista využije i několik hodin,“ řekl Deníku místostarosta Lipnice Marek Hanzlík. Turisté hodí stovku do automatu, navštíví podle Hanzlíka většinou hrad, domek spisovatele Jaroslava Haška, hřbitov, sochařské atrakce Radomíra Dvořáka v lomech, zajdou si na oběd a den je skoro pryč. Takže stovku za parkování ve městě plně využijí. Parkování na Lipnici je v turistické sezoně problém. Stovky lidí denně, na hrad zavítá během léta i dvacet tisíc lidí. Přeplněná parkoviště. Auta, autobusy, pěší a cyklisté se snaží navzájem vyhnout. Je to jak na Václaváku. Tak popsal Deníku provoz na Lipnici při poslední návštěvě turista Luboš Fiala.

Město vydalo i svůj parkovací řád.

Stálí obyvatelé Lipnice mají statut rezidentů a abonentů. Rezidenti co mají ve městě trvalý pobyt neplatí za parkování nic, abonenti, většinou podnikatelé si koupí parkovací kartu za dva tisíce na rok nebo zaplatí jen 400 za týden.

Jak vysvětlil Deníku místostarosta Hanzlík, má Lipnice dvě parkoviště pro turisty, jedno na náměstí s parkovacím automatem a druhé v amfiteátru s kapacitou 250 míst. „Jenže v létě parkoviště nestačí. Obyvatelé Lipnice si stěžují, že jim před domem stojí cizí auta. Další stojí i na parkovišti pro autobus. Takže jsme zdražili stejně jako jinde kvůli rostoucím nákladům i pořádku,“ konstatoval s tím, že město do budoucna chystá další parkovací místa ale také zóny kde se parkovat nesmí, jinak motoristům hrozí odtažení auta a pokuta. „Slyšel jsem připomínky, že když zdražíme, auta budou parkovat v lesích. Zatím jsem žádné auto v lese neviděl. Většina turistů chce mít pohodlí a auto v dosahu,“ poznamenal a dodal že parkovací řád Lipnice je v zájmu regulace dopravy s ohledem na zajištění maximálního využití parkovacích kapacit.

Přeplněné centrum města auty bylo důvodem zvýšení cen parkovného v Havlíčkově Brodě.

V Havlíčkově Brodě stojí parkování přímo na Havlíčkově náměstí 20 korun. Ale jen půl hodiny. Další půlhodina už stojí sedmdesát korun, další hodina devadesát. „Půlhodina na zastavení se v lékárně nebo pekařství či v bance stačí, ostatní si připlatí,“ konstatoval k cenám místostarosta Libor Honzárek s tím, že u krajské knihovny je parkování levné a do centra je to pár kroků.

Levně už nezaparkují ani návštěvníci Pelhřimova, které do města láká například muzeum rekordů nebo vzpomínka na slavnou rodinu Lipských.

Na Masarykově náměstí loni řidiči platili první hodinu 10 korun, každá další stála dvojnásobek. Letos tamtéž 30 korun za každou započatou hodinu stání. Zdražení pelhřimovská radnice vysvětlila tím, že chce na náměstí mít volná parkovací místa pro turisty a návštěvníky.

Zaparkovat auto ve středu historického náměstí Zachariáše z Hradce v historické a turisty oblíbené Telči není pro každého. Pro některé motoristy je 50 korun za hodinu luxus. Navíc se zde od července do konce září nesmí parkovat vůbec, jen ve zvláštních případech na povolení. „Děláme to proto, aby v centru Telče bylo co nejméně aut aby se zde pohybovali buď ti, co tam bydlí nebo co tam opravdu potřebují jet, “ vysvětlil telčský starosta Vladimír Brtník.

Ceník zavedl bývalý starosta Roman Fabeš. Má odradit řidiče od odstavování aut na náměstí. Město chce, aby parkovali na odstavných parkovištích v okolí.

Kolik stojí parkování v centru měst Havlíčkův Brod – Havlíčkovo náměstí půl hodiny 20 korun, další půlhodina už stojí sedmdesát korun, další hodina devadesát. Telč – Náměstí Zachariáše z Hradce 50 korun za hodinu Jihlava – centrum Jihlavy pro návštěvníky 30 korun za hodinu Pelhřimov – Masarykovo náměstí 30 korun za hodinu Žďár nad Sázavou – centrum 20 korun za hodinu .

