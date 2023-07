Bušení perlíků a vůně kouře z rozpálených výhní. V pořadí již druhé setkání kovářů, začátečníků i vyučených, se konalo o víkendu na hradě v Lipnici nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. Pořádá ho Akademie ze Světlé nad Sázavou středisko Lipnice.

Tak to vypadá, když se na jednom místě na hradě Lipnice sejdou desítky kovářů | Video: Deník/Štěpánka Saadouni

Svoje kovářské umění předvádí před zraky diváků devatenáct týmů. Jejich úkolem je za tři hodiny splnit soutěžní zadání na dané téma. „Letos je to téma světlo a stín,“ říká Deníku za pořadatele Eliška Havránková.

Zaujmout přísnou porotu svým uměleckým dílem se snaží i Vojtěch Trnka a Irena Novotná ze Světlé nad Sázavou. „Já jsem vyučená zlatnice. Ne kovářka. Kamarádovi pomáhám, jako asistent. Protože jeden člověk je na tuhle práci málo a jsem také autorka návrhu. Měla to být noční květina ale teď to vypadá trochu jinak,“ krčí rameny s úsměvem. Irena i Vojtěch jsou na kovářské soutěži podruhé. Loni získali páté místo. „Uvidíme, co letos. Já trému nemám, ale Irena hroznou,“ dodává Vojtěch.

Setkání na Lipnici se účastní skoro čtyři desítky kovářů z celé republiky. Vítaní jsou i kameníci. Letos je tu jediný. Jak vysvětluje Eliška Havránková, soutěžní týmy mají na práci tři hodiny. Pak výsledné dílo hodnotí po dvou dnech odborná porota složená ze samých zkušených kovářů. „Soutěž má podpořit u studentů lásku k budoucímu řemeslu a divákům ukázat, co lidské ruce dovedou. Soutěžící si samozřejmě mohou dílo doma předem vyzkoušet. Jak sestaví tým, je jejich věc,“ dodává Havránková. Zdůrazňuje, že soutěž je anonymní. Hotová díla jsou označená jen číslem.

Že si kováři vybrali lipnický hrad, není podle Havránkové náhoda. „Jednak to místo nás inspiruje. Navíc kousek pod hradem máme kamenické učiliště a hradní věž máme denně před očima,“ vysvětluje.

Kováře na hradě rád vidí i kastelán Marek Hanzlík. „Rádi jim poskytneme prostor. Soutěž se koná v atraktivním termínu, takže na hrad přivede návštěvníky. Je to divácky velmi úspěšná akce. Výsledné práce kováři vystaví u nás na hradě. Obohatí to prohlídky,“ pochvaluje si kastelán.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Kromě sledování práce kovářů si návštěvníci mohli prohlédnout hrad, navštívit středověký trh i dílnu pro děti. Sobotní program doplnilo vystoupení šermířské skupiny a přehlídka kování tažných koní.