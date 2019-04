Hřiště potřebuje opravit komunikace, mít moderní vodovod a kanalizaci. „V současné době se buduje kanalizace v místní části Dobrá a Keřkov. Další na řadě je Hřiště. Odkanalizování místních částí je jednou z hlavních investičních priorit Přibyslavi do budoucna,“ konstatoval starosta a připomenul nový zákon o odpadních vodách, který zpřísňuje podmínky pro ty, co nemají kanalizaci.

Podle zákona budou lidé muset zpětně dokládat odvoz obsahu svých žump do čistírny odpadních vod, ovšem odvozy jsou drahé. Radnice v Přibyslavi uskutečnila již první schůzku s obyvateli Hřiště a nyní řeší, jakým způsobem odpadní vody z Hřiště odvést. Původní plán byl podle starosty Kamaráda řeší radní zda postavit čistírnu odpadních vod přímo v Hřištích nebo by bylo lepší odvádět odpadní vody na čistírnu do Přibyslavi. Hřiště leží nedaleko letiště u Přibyslavi a má necelou stovku obyvatel.