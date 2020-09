Hřiště, stezka nebo pumptrack? O investicích Chotěboře rozhodnou občané

Chotěbořští teď mohou hlasovat o tom, co by ve městě chtěli zlepšit nebo vybudovat. Radní před časem vyhlásili participativní rozpočet, do kterého se mohou zapojit samotní občané. Sešlo se pět návrhů na zajímavé projekty, z nichž už za pár týdnů vzejde jeden vítězný.

Ilustrační foto | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

„Máme na stole tři návrhy, které by stály milion korun. Je to bosonohá stezka, asfaltový pumptrack pro kola a velké dětské hřiště. A pak ještě dva menší, a to dopadovou plochu pod lodí na Obecňáku a re-use centrum, do nějž by lidé mohli odnášet třeba starou elektroniku, která je ještě funkční a může udělat radost někomu jinému," vyjmenoval místostarosta Chotěboře David Šafránek. Právě poslední dva jmenované projekty mají šanci, že v případě výhry budou zrealizovány oba. „Celkově je u menších akcí šance, že když nevyhrají, město si i tak řekne, že je to dobrý nápad a zařadí je do svého rozpočtu na příští rok," prozradil Šafránek. Hlasování spustí ve středu 9. září a potrvá do konce měsíce. „Bude primárně na webu, ale myslíme i na lidi, kteří nemají připojení k internetu. Ti mohou zajít do informačního centra a zahlasovat tam," sdělil Šafránek. Letošní premiérový ročník participativního rozpočtu místostarosta zatím hodnotí jako povedený. „Popravdě jsem nevěděl, kolik návrhů mám čekat, ale pět považuji za velmi dobré číslo. Navíc jsou to zajímavé nápady a každý je úplně jiný, což se mi líbí," komentoval Šafránek. Nevylučuje proto, že se z participativního rozpočtu stane tradice. „Uvidíme ještě, jak dopadne hlasování. Pokud i to ukáže, že lidi mají zájem podílet se na rozhodování o investicích města, určitě bych byl pro, abychom pokračovali. Třeba se osmělí i více lidí nebo se znovu přihlásí ti, kteří letos neuspějí," dodal Šafránek.

