Betonový pisoár neřeší psí hromádky, ale chrání v určitých místech před psí močí trávníky záhony nebo rohy budov. A to je zřejmě v Jeníkově důvod nezájmu. Podle jeníkovského veterináře Miroslava Stejskala psí pisoáry určitý smysl mají. „Nezříkal bych se takového nápadu. Zařízení zachytí část psí moči třeba v parku. Určitý smysl to má, ale psi taková místa vyhledávat automaticky nebudou,“ upozornil veterinář.

Jak upřesnil, majitel psa musí svého čtyřnohého kamaráda naučit, aby na psí pisoár chodil. Podle veterináře je také rozdíl mezi močením a značkováním. „Pes jakmile zjistí ve svém teritoriu víc psích značek, snaží se je automaticky přeznačkovat. Ale na psí záchod sám nepůjde, když na to není zvyklý,“ dodal veterinář.

Podle místostarosty Jiřího Brože k psímu pisoáru asi lidé v Jeníkově neměli důvěru. „Není úplně jasné, jak funguje. Museli bychom jeden vyzkoušet,“ poznamenal místostarosta s tím, že radnice se o čistotu města stará. Doplňuje sáčky na psí výkaly, ale nemůže donutit majitele psů aby po svých miláčcích uklízeli, takže těžko budou učit psa chodit na psí toaletu. Jak dodal, s návrhem na psí pisoár přišel jeden z obyvatel města, který si nepřeje svoje jméno zveřejnit.

Na Havlíčkobrodsku psí pisoáry nejsou, ale v Brně Vinohradech jich koupili sedm. „Betonový patník má v sobě díry absorbuje psí moč, tím chrání okolí. Jako trávníky, záhony, kola aut,“ vysvětlila na svém webu Šárka Fialová z firmy, která psí patníky do Brna dodala. Psí pisoár lze podle Fialové postavit do trávy na okraje parků, do dlažby, na začátky chodníků, do připravených ploch, které jsou vysypány kamínky atd. Díky své váze nepodléhá snadno vandalismu a není jednoduché jej odnést. Jeden psí záchod přijde asi na šest tisíc.