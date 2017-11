Hudební slavnosti na zámku ve Vilémově nabízejí nevšední zážitky

Vilémov - Zámek Vilémov u Golčova Jeníkova pořádá v říjnu a listopadu 2017 již 11. ročník Hudebních slavností Vladimíra Reiského de Dubnic.

Na zámku ve Vilémově koncertují pravidelně významní umělci, například Pavel Šporcl. Pokaždé je vyprodáno.Foto: V. Rubinsteinová/archiv

„Hudební slavnosti nesou jméno posledního zde žijícího člena rodiny baronů Reiských de Dubnic, kterému byl navrácen majetek v restituci. Postaral se o opravy zámku a zahrady, začal podnikat v lesnictví a zajistil tím nový život vilémovskému panství, jehož historie sahá několik století do minulosti. Po smrti barona Vladimíra Reiského de Dubnic v roce 2001 zdědily majetek jeho děti, které žijí se svými rodinami v zahraničí a jejich majetek zde spravují dvě obchodní společnosti pod vedením českého managementu,“ osvětlila původ slavností Vladimíra Rubinsteinová ředitelka firmy Vilémov Business Operation, zámek Vilémov.

Na zámku se od dubna do září konají svatby, firemní a společenské akce. Po skončení sezony, v říjnu a listopadu, nastává nejvhodnější čas na pořádání koncertů v zámeckém zrcadlovém sále. V roce 2016 přihlásili organizátoři 10. ročník hudebních slavností do soutěže Počin roku. „Tuto soutěž pro veřejnost pořádá Kraj Vysočina. Zámek Vilémov se svou tradicí hudebních slavností se umístil na 5. místě z celkem 30 přihlášených projektů,“ zdůraznila Rubinsteinová.



Jak dodala, úspěch v soutěži Počin roku ujistil organizátory na zámku ve Vilémově, že pořádání hudebních slavností ve formátu koncertů klasické komorní hudby či operních, jazzových nebo sborových pěveckých vystoupení je tím dobrým počinem, který do městyse Vilémova s necelou tisícovkou obyvatel přináší kulturní zážitky nevšedního rozměru.



„Každý nový ročník je novou výzvou a organizátoři se snaží zvát takové umělce, kteří patří mezi špičkové interprety ve svém oboru. K nejvýznamnějším vystoupením posledních let patří programy houslových virtuózů – Jaroslava Svěceného, Pavla Šporcla, smyččového Bennewitzova kvarteta a dalších,“ upřesnila Rubinsteinová. Jak dodala, letošní 11. ročník má také jednu novinku.

„V zrcadlovém sále je klavír, menší křídlo, které zámek Vilémov koupil společně s vybavením jednoho měšťanského bytu v Praze před 10 lety. Klavír ladiči střídavě ladili a opravovali, vždy před koncertem se podařilo dostat klavír alespoň na čas koncertu do průměrné kvality. Bohužel zub času pracuje, také střídání teplot v sále nijak stavu klavíru nepomáhá, a tak letos se již pan ladič k jeho stavu vyjadřoval opravdu skepticky. Nicméně i tak našli doprovodní klavíristé odvahu zasednout a doprovázet i houslitu Pavla Šporcla,“ sdělila Rubinsteinová.

Tolik na úvod k počinu, který připravuje zámek Vilémov společně s Jakubem Dvořákem, violoncellistou, rodákem z Chotěboře, hráčem České filharmonie. Jakub Dvořák je členem Amalia Tria, které vystoupí 25. listopadu 2017 na zámku ve Vilémově s programem souboru složeného z flétny, violoncella a klavíru. „Když Jakub Dvořák viděl zámecký klavír, napadlo ho zkusit si půjčit skutečné koncertní křídlo a zajistit tak pro posluchače dokonalý zvuk a opravdový zážitek v čase přicházejícího adventu,“ podotkla Rubinsteinová.



Zapůjčení klavíru něco stojí – a to nejen sílu několika mužů na jeho dopravu, ale především nějaké peníze. "Jakub Dvořák, autor myšlenky zapůjčení klavíru, se rozhodl zajistit tento klavír na vlastní náklady. Zámek Vilémov si velmi váží nápadu pana Dvořáka a spolupracuje samozřejmě na realizaci, doprava klavíru je již domluvena, stejně jako jeho naladění a příprava na koncert,“ zdůraznila Rubinsteinová.

Zapůjčení koncertního křídla na jeden koncert zajistí kvalitní představení a dokonalý zážitek pro posluchače, ale budoucnost pro zámecké koncerty s využitím klavíru to bohužel nevyřeší.

TIP DENÍKU

„A tak přichází další myšlenka Jakuba Dvořáka, pokusit se najít prostředky na pořízení klavíru, který by byl dobrým nástrojem pro budoucí ročníky hudebních slavností. Tato myšlenka je krásná a dobrý klavír by zámeckému sálu a především umělcům jistě slušel,“ dodala Rubinsteinová.