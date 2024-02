Skupina Jasná páka zahraje v havlíčkobrodském klubu Oko. Koncert připomene předloni zesnulého frontmana kapely Michal Ambrože.

Jasná Páka a Michal Ambrož (vpravo) | Foto: archiv Jasná Páka

Koncert Jasné páky se uskuteční v pátek 2. února od 20 hodin.

Zemřel hudebník Michal Ambrož, člen Jasné páky a rodák z Havlíčkova Brodu

Naposledy hrál Michal Ambrož v klubu Oko 23. dubna 2022 v rámci Jasná páka Tour 2022. Bylo to na počest výročí čtyřiceti let od založení skupiny. Uvedl to web vysocina-news.cz.

Michal Ambrož zemřel 31. října 2022 ve věku 68 let.