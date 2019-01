Havlíčkův Brod – Ve středu a ve čtvrtek mohou návštěvníci Havlíčkova náměstí přispět na dobrou věc a potěšit malé pacienty, kteří budou muset vánoční svátky strávit v nemocnici, nebo pomoci dětem, které přišly na svět s nějakým postižením.

Přispějte na dobrou věc. Celé tři dny bude na Havlíčkově náměstí stánek Českého červeného kříže. Výtěžek z prodeje výrobků pomůže nemocným dětem. | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni

Stačí jen zajít k prodejnímu stánku oblastního spolku Českého červeného kříže (ČČK) na dolním konci náměstí u Krajské knihovny Vysočiny. Za malý peníz si zakoupit některé z nabízených drobností, jež vyráběly děti z havlíčkobrodských základních škol. Za stržené peníze nakoupí oblastní spolek Českého červeného kříže dárky, které věnuje dětským pacientům v havlíčkobrodské nemocnici a psychiatrii. Prodej dárků zajišťují už potřinácté havlíčkobrodští středoškoláci.

„Zájem o nakupování není nic moc. Hodně lidí jen projde kolem a vymlouvá se, že si něco koupí až půjdou zpátky, nebo dělají, že nás nevidí," povzdechli studenti gymnázia, kteří se v roli prodejců dobrovolně střídají každé dvě hodiny.

„Peníze z tržby jsme zatím nepočítali, ale studenti se snaží. Samozřejmě počítáme s tím, že výslednou tržbu může hodně ovlivnit současná finanční krize. Domácnosti čím dál víc šetří. Ale pořád jsou ještě někteří ochotní na humanitární akci přispět, a to je dobře," konstatovala s uspokojením ředitelka Chlupáčková. Část výtěžku z prodeje rukodělných výrobků investuje podle ředitelky ČČK do nákupu dárků dětem do havlíčkobrodské nemocnice, které se na svátky domů nedostanou, část věnuje speciální škole U Trojice na nákup různých kompenzačních pomůcek pro handicapované žáky.