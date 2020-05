Jahodové pole v České Bělé provozuje rodinná firma Lubomíra Šantrůčka, která na svých webových stránkách zájemce pravidelně informuje o tom, kdy a jak bude sběr probíhat. Šantrůčkovi se snaží pěstovat jahody šetrným postupem s minimálním použitím chemie. Jednotlivé řádky mezi záhony podestýlají slámou, což zamezuje růstu plevele.

Jejich nabízené sběrné košíčky jsou recyklovatelné. „Lidé u nás mohou trhat jahody do vlastních nádob, nebo si tady koupí kelímky, košíky či bedýnky,“ uvedl Šantrůček s tím, že jahody se sbírají i za špatného počasí, ale na plantáž nesmějí zvířata a děti do 12 let.

Cena jahod podle něj zůstává z loňska. „Je to padesát korun za kilo," upřesnil Šantrůček.

I na vysočinských polích a jahodových plantážích mají platit hygienická opatření jako prevence proti koronavirové nákaze.

Například ve Svitálce u Petrkova na Havlíčkobrodsku sběrače jahod uvítají mobilní stojany s dezinfekcí hned při vstupu. „Zajistili jsme jednorázové rukavice, vstup na plantáž mají povolený pouze lidé se zakrytými ústy a nosem,“ zdůraznil za provozovatele plantáže Stanislav Dvořák.

S ohledem na vývoj počasí se může ale doba otevření plantáže u Petrkova měnit. Proto by zájemci podle Dvořáka měli sledovat webové stránky, facebook nebo informační tabuli u plantáže, případně zavolat předem. „Samosběr se koná v době od ranních devíti do podvečerních šesti hodin. Sběr se může pozastavit kvůli nepřízni počasí," upozornil Dvořák.

Na této plantáži si jahody lidé posbírají jen do vlastních nádob. „Samosběr začne v červnu. Cenu jsme ještě pevně nestanovili, počítáme, že bude kolem 50 až 55 korun za kilo," naznačil Dvořák.

Na dozrávající jahody se už těší i v Malochýně u Libice nad Doubravou na Chotěbořsku. „U nás začne sběr až kolem desátého června. Pak upřesníme podmínky včetně ceny," sdělil Jan Ondráček, majitel jahodového pole v areálu bývalé ovocné školky Malochýn. Jedná se o malé rodinné hospodářství s dvacetiletou tradicí. Kromě jahod se zaměřuje i na pěstování českého česneku.

Mnohem víc možností než Vysočina, kde jsou jen tři jahodová pole, nabízejí jahodové plantáže na jižní Moravě. Tam se samosběry konají dokonce na deseti místech, začínají většinou koncem května. Ovšem někde si zákazníci museli pospíšit, jako třeba na jahodovém poli společnosti Zeas Lysice na Blanensku, kde začala sklizeň raných odrůd už 19. května. „Celá letošní úroda už je vyprodaná," konstatoval ředitel družstva Jiří Šafář.