Informaci o pozitivním výsledku testu se od čtvrtka lidé dozvědí ze SMS či e-mailu. Zprávu jim pošle laboratoř, aby nedocházelo k prodlení kvůli zahlcenosti hygienických stanic, které doposud pozitivní test sdělovaly. Laboratoř doposud informovala pouze v případě negativního testu. Pozitivní pacienti by se na základě e-mailu či SMS od laboratoře měli izolovat. „Ale to u nás na Vysočině děláme od jara, kdy začala epidemie,“ reagoval Jiří Kos.

Hygiena Jihlava má dva počítačové systémy, jeden státní a druhý krajský. Jak upřesnil Jiří Kos, pacient dostává zprávu když jde na odběry, zná termín a hodinu a nakonec dostane SMS zprávou výsledek testu zda je pozitivní. Podle Jiřího Kose situace na Vysočině je odrazem toho, co se děje ve zbytku republiky.

„Aktuálně se počty zvedly na Třebíčsku, v tamním zařízení pro důchodce. Je to podobné jako v Humpolci,“ upřesnil hygienik.

Jak dodal, počty nakažených stoupají proto, že se sčítá rychlé rozvolnění zákazů. Dospělí pořádají semináře,školení, srazy, děti šly do škol. „Samozřejmě také u našich odběrových míst jsou fronty. Počty nakažených stoupají i proto, že se stále víc testuje a tak se ukazuje, jak nákaza ve společnosti cirkuluje,“ dodal hygienik.

Epidemiologové jsou v zápřahu už od března. „No udržitelné to bude jen do té doby, dokud se nám ti lidé nezblázní a nedají výpověď. Opravdu je to na hraně fyzických sil, ale zatím to dávají,“ konstatoval Jiří Kos. Jak dodal, vybraní pracovníci hygienické stanice drží služby i o víkendech. „Běžně to také vypadá, že lidé, kteří takzvaně trasují, jsou tu od sedmi do osmnácti hodin. A doma potom třeba dodělávají další agendu,“ zdůraznil Kos.