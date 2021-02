Označení městys vás nelákalo?

O status městysu jsme ani nežádali. Využili jsme využili možnosti, kterou dává zákon o obcích, a stali jsme se městem na základě faktu, že jsme kdysi městem byli.

Byla to složitá cesta?

Jak se to vezme, potřebné úsilí jsme však rádi vynaložili. Mimo jiné jsme strávili asi dva dny v archivu hledáním důkazů, že Lipnice v minulosti skutečně městem byla. Byl to zvláštní a povznášející pocit, když před námi ležely historické originály například ze šestnáctého století a my jsme v těžko čitelných textech studovali, které hieroglyfy by mohly značit město. (smích)

Co se pro vás změnilo?

Vše se odvíjí od počtu obyvatel, finančně jsme si nepolepšili ani nepohoršili. Občané žádné povinnosti v souvislosti se změnou neměli. Jak jsem řekl, důležité pro nás bylo obnovit jakousi historickou čest Lipnice a navrátit jí nejvyšší status, který jí byl v roce 1370 císařem Karlem Čtvrtým udělen. Město i jeho občané si v nedávné minulosti prošli těžkou zkouškou, která je názorově rozdělila na dva tábory a vytvořila dusno. S dluhy se potýkáme dodnes. Změnou na město jsme proto zamýšleli také dát lidem jasný signál a impulz, že je třeba jít dál, žít přítomností, jakkoliv je nyní kvůli epidemii složitá, a těšit se na každý nový den.

Povedlo se?

Myslím, že ano. Lipničtí mají ke svému domovu vřelý vztah a jsou hrdí na lipnický kopec, kde žijí. Věřím, že získaný status tento vztah ještě posílil.

Máte v souvislosti se změnou ještě nějaké plány?

Plánujeme pojmenování ulic. Nějaký návrh už existuje, ještě však oslovíme občany a umožníme jim se na této významné události podílet. Konečné rozhodnutí pak bude na městském zastupitelstvu. Tato změna, která mimo jiné usnadní orientaci ve městě, bude vyžadovat výměnu občanských průkazů. Budeme se snažit být lidem v tomto nutném jednorázovém úkonu maximálně nápomocni a věřím, že jej přijmou s pochopením.

Titul město vám přinesl ještě jednu takovou zajímavost. Jste totiž nejmenším městem na Vysočině. Přilákal tento aspekt více turistů?

Turistů máme dostatek standardně, nemyslím si, že by zrovna tento aspekt nějak extra zapůsobil. Máme tu spoustu atraktivních cílů. Hrad, Haškův památník, zatopené lomy, kde pan Dvořák vytesal Památník národního odposlechu, i přírodu, která láká k aktivnímu odpočinku. Návštěvníků k nám zavítá opravdu hodně.

Máte představu o konkrétním počtu?

Vycházíme z údajů hradu. Vstupné zaplatí přes třicet tisíc lidí ročně. Předpokládáme, že celkově je turistů minimálně dvojnásobek. Spousta lidí k nám opakovaně vrací třeba na kole, pěšky nebo teď v zimě na běžkách. Vědí, že když je dole ošklivě, tak na Lipnici je pěkně a svítí sluníčko. (úsměv)