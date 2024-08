Brno má lavičku Václava Havla, Chotěboř Ignáta Herrmanna. Lidé na ní mohou posedět a doufat, že se jich dotkne duch známého spisovatele. Letos si město připomíná 170 let od spisovatelova narození. Městem projde průvod v kostýmech s představením přímo pod sochou literáta. Přijede i spisovatelův pravnuk Petr Mayer. A kdy že to bude? Ve čtvrtek 8. srpna v 15 hodin odpoledne.

Slova se ujme Jindřich Pospíchal z Chotěboře. Zaslouží si označení hermannolog, stejně jako znalci Jaroslava Haška si říkají haškologové. „Já miluji Herrmannovu tvorbu. Je nadčasová. Je to moje oblíbená četba. Sbírám Hermannova literární díla a mám desítky jeho knih,“ říká Jindřich Pospíchal Deníku.

Ignát Herrmann se narodil 12. srpna 1854 v Chotěboři. Nejedno jeho dílo, jako slavný román U snědeného krámu, bylo použito jako námět pro filmové zpracování.

Proto má v Chotěboři početnou řadu obdivovatelů. O slavných lidech panuje představa, že už jako malí byli vzorní. Podle Pospíchala nebyl slavný literát bez nadání ke studiu, přečetl vše, co mu přišlo do ruky, dokonce ve čtvrté třídě dostal špatnou známku z náboženství, když se ukázalo, že četl romány o Husovi a Žižkovi.

„Hezkou vzpomínku má v jedné povídce na to, jak v dětství předčítal dědečkovi. Když totiž musel stále dokola předčítat životopisy svatých, děda přitom vždy usnul, a tak malý Ignát neplýtval silami a odříkával jen ble ble ble. Děda se však jednou probudil, dal mu pár pohlavků a předčítáním pověřil mladšího bratra,“ vypráví Pospíchal.

Než se stal známým novinářem a spisovatelem prošel podle Pospíchala Herrmann tvrdou školou života, poznamenaný rodinnou chudobou a praxí obchodnického učně, přesto že uměl špatně počítat. Ignátovo spisovatelské umění začalo skromnými příspěvky do Palečka, Humoristických listů, Obrazů života, a dokonce i Lumíra, později Máje. „Byl to bojovník. Založil vlastní časopis Švanda dudák (1882) a do Národních listů přispíval externě a takto si nakonec vytrucoval místo redaktora Národních listů a byl v roce 1885 do redakce přijat,“ dodává Pospíchal.

Svůj pozorovatelský talent, zkušenosti nabyté mezi lidmi a slohové schopnosti využil Herrmann více než dokonale, jeho tvorba byla smrští povídek i románů. Spisovatelovu oblibu posílilo zfilmování románů U snědeného krámu, Vdavky Nanynky Kulichovy, Otec Kondelík a ženich Vejvara, Artur a Leontýna a neopakovatelně výbornými herci zahraného Příběhu dušičkového. „V životě byl jistě velmi pracovitý, pilný, sebekritický a cílevědomý,“ zdůrazňuje Pospíchal.

Spisovatel zemřel 8. července 1935 v Řevnicích. Petr Mayer, pravnuk Ignáta Herrmanna, nekráčí ve stopách slavného předka. „Nejsem literárně činný a pokud vím, nikdo z Hermannovy rodiny už nepsal,“ sděluje Deníku Mayer, který je dneska již v důchodu, žije v Řevnicích a většinu života pracoval jako divadelní zvukař.