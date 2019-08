Světlá nad Sázavou - Asociace turistických informačních center České republiky slaví v letošním roce 25 let od svého založení. V současné době má tato organizace více jak tři sta středisek poskytujících kvalitní služby turistům a vůbec celé veřejnosti. Jedním z center označených logotypem s bílým i v zeleném poli, který je propůjčován pouze certifikovaným turistickým informačním centrům, je v našem okrese infocentrum ve Světlé nad Sázavou.

To potvrdila svými slovy vedoucí světelského infocentra Dagmar Sedmíková. „Naše infocentrum je členem Asociace turistických informačních center České republiky od roku 2018, ale standard služeb dle jednotné klasifikace Asociace T. I. C. ČR splňuje již od roku 2013 a je zařazeno do klasifikační třídy B,“ sdělila Sedmíková.