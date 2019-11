„Školení je určeno jak nováčkům, kteří se zajímají o vedení dětských hasičských oddílů, tak i instruktorům a vedoucím, kteří potřebují osvěžit svoje znalosti,“ podotkl Josef Stejskal vedoucí Okresního sdružení hasičů Havlíčkův Brod. Zájemci o proškolení se hlásí sami. Podle Květy Smutné, která má v okresním sdružení na starosti práci s mládeží, projevilo zájem o školení více než 30 vedoucích a instruktorů z okresu Havlíčkův Brod, další si přišli svoje znalosti obnovit. Podle Josefa Stejskala se odborné školení pro vedoucí mládežnických hasičských kolektivů koná jednou ročně, pravidelně na podzim, kdy končí tradiční hasičské soutěže.

„Samozřejmě, že vedoucích mladých hasičských kolektivů není nikdy dost, ale s potěšením mohu říci, že v poslední době se zájem o tuto náročnou práci v hasičských sborech zvyšuje,“ konstatoval Josef Stejskal. Jak zdůraznil, práce instruktora a vedoucího hasičského kolektivu mládeže je náročná, složitá, a proto ne každý takovou práci zvládne, ale je velice cenná. Protože jsou to právě tito instruktoři a vedoucí, kteří vychovávají dobrovolným hasičským sborům jejich následovníky. A to všechno ve volném čase, bez nároků na odměny.

Jak vysvětila Květa Smutná, na školení získávají vedoucí a instruktoři vědomosti z oblasti pedagogiky, psychologie a bezpečnosti práce s dětmi. Učí se jak zajistit bezpečnost dětí při návštěvách hasičárny nebo na společném výletě. To vše nejen formou přednášek, ale také různých interativních her. „Právě to se mi líbí, že školení není jenom série suchopárných přednášek, ale učíme se také formou zábavy,“ konstatovala Gabriela Šourková z Habrů. Jak dodala, práce s dětmi je stále těžší a náročnější. Zákony jsou stále přísnější. Gabriela vede oddíl mladých hasičů v Habrech, který má asi 25 členů. Do Přibyslavi si přijela svoje zkušenosti osvěžit a prohloubit.

Vedoucím nováčkem je Jakub Plesl z Kojetína. „Máme u nás oddíl asi deseti dětí. O práci ve sboru mají zájem, ale je potřeba, aby se jim někdo věnoval. Tak jsem se rozhodl, že se do toho s kolegyní pustíme,“ prozradil Jakub.

Podle Květy Smutné je třeba, aby vedoucí uměl s dětmi pracovat, jak s jednotlivci, tak s jejich začleněním do týmu. „Do osmnácti let školíme instruktory, od osmnácti výše to jsou vedoucí. Na školení, jako je toto, získávají potřebnou kvalifikaci. Tu si po dvou letech obnovují, protože v oblasti práce s dětmi a s mládeží je stále něco nového, co bychom neměli opomenout,“ vysvětlila Květa Smutná.

Vedoucí mladých hasičů se setkávají dvakrát ročně, na jaře a na podzim, kde v rámci obnovy kvalifikace probírají novinky z bezpečnosti práce, pedagogiky, ale také způsob pořádání hasičských soutěží a osvěžují si znalosti pravidel. V okrese Havlíčkův Brod je v současné době asi 200 mladých instruktorů a vedoucích, kteří se věnují dětským hasičským oddílům nebo předávají zkušenosti dál. „Snažíme se také motivovat dospívající členy dětských hasičských oddílů, kteří nemají takovou chuť jezdit po soutěžích s dospělými, zda by se nechtěli stát vedoucím dětského oddílu nebo rozhodčím. Aby ti starší učili mladší, kteří pak v hasičském sboru zůstanou," podotkla Smutná. Podle jejích zkušeností vůbec nezáleží na tom, jak početný je hasičský sbor v příslušné obci, ale jestli se v něm najdou lidé, ochotní obětovat svůj volný čas k výchově svých následovníků.

„Když se nechce, je to ještě horší, než když se nemůže. Někdy je větší problém s dospělými než s dětmi. My jsme ochotni sborům ve výchově mladých hasičů metodicky pomáhat, ale nemůžeme tu činnost dělat za ně. Já na setkání pokaždé tvrdím, že sborům, které nepracují s dětmi, hrozí vyhynutí,“ povzdechla si Květa Smutná.