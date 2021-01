Brod vstupuje do nového roku s vyrovnaným rozpočtem. „Hodně akcí v něm přechází z letoška. Počítáme například s dokončením mateřské školy Konečná, opravami na ulici Ledečská nebo s parkovištěm pod krajskou knihovnou,“ uvedl havlíčkobrodský místostarosta Zbyněk Stejskal.

Největší investicí pak bude stavba dostupného bydlení na Rozkoši. „Vyjde zhruba na šestatřicet milionů korun. Plánujeme si to rozložit do dvou let,“ nastínil plány města Stejskal.

V rozpočtu si navíc nechávají patnáctimilionovou rezervu. „Ta je připravená na novou sportovní halu, která by měla vzniknout vedle té stávající. Je to však podmíněné získáním dotace. Na tom momentálně intenzivně pracuje tělovýchovná jednota Jiskra,“ prozradil Stejskal.

Zimní stadion

Do sportu budou investovat také v Ledči nad Sázavou. „Máme před sebou dokončení přístavby zimního stadionu a chystáme rekonstrukci tělocvičny na základní škole Komenského,“ informoval starosta Zdeněk Tůma. Se schválením konkrétního rozpočtu vyčkávají, až jak vše dopadne kolem daňového balíčku.

To přibyslavští sportovci by se mohli dočkat nové tribuny a sportovního zázemí. V první řadě ale bude město investovat do občanské vybavenosti. „Mezi naše priority na příští rok patří oprava chodníku podél státní silnice číslo devatenáct, výstavba chodníku na Dvorek, modernizace připojení a telefonní ústředny, vybavení dětských hřišť nebo třeba odbahnění rybníku Hřiště,“ vyjmenoval starosta Přibyslavi Martin Kamarád.

V neposlední řadě pak chtějí opravit nejstarší část tamní mateřské školy, vybudovat kruhový objezd či postavit kolumbárium na hřbitově. Další akce pak záleží na dotacích. „Když vyjdou, chtěli bychom zateplit kulturní dům a zrevitalizovat zámecký park,“ dodal Kamarád.

V Chotěboři si vzali úvěr

V podobném duchu plánují investovat i v Chotěboři, kde mají stejně jako v Brodě vyrovnaný rozpočet. „Čeká nás zasíťování parcel na Božích mukách nebo třeba rekonstrukce ulic Buttulova, Klášterní a Sladovnická. Oboje budeme hradit z otevřeného úvěru,“ sdělil místostarosta Chotěboře David Šafránek.

Dále tady plánují hřiště u základní školy Buttulova a revitalizaci Žižkovy ulice. Velkou investiční akcí pak bude úprava návsi v místní části Raňkov.

Modernizace plánují také v nejmenším městě na Vysočině – Lipnici nad Sázavou. Do roku 2021 vstupují s rozpočtovým provizoriem. „Rádi bychom se pustili do rekonstrukce městského úřadu, opravy sokolovny a nahrazení asfaltového povrchu žulovými kostkami na komunikaci pod hradem. Vše se však bude odvíjet od toho, jak uspějeme v dotačních řízeních,“ konstatoval lipnický starosta Zdeněk Rafaj.