Do programu se přihlásilo celkem jednačtyřicet obcí se svými projekty. Podporu z kraje jich nakonec získá třicet. Jednou z nich jsou například Lesůňky na Třebíčsku, kde plánují více než půlhektarovou vodní nádrž v lokalitě Nad Zahrádkami. „Tento záměr jsme připravovali společně s dalším projektem - výstavbou mokřadů,“ sdělila starostka obce Jana Chrástecká s tím, že s oběma stavbami začnou ještě letos.

Kromě Lesůněk vzniknou nové vodní plochy například i v Jiřicích a Těchobuzi na Pelhřimovsku. Malá Losenice na Žďársku a Nová Cerekev na Pelhřimovsku se pak chystají na opravy a odbahnění stávajících rybníků.

To Cejle na Jihlavsku využije krajské peníze na dofinancování nové kanalizace a čističky odpadních vod. „Připravujeme ji už od roku 2014. Stavební a montážní práce by měly být hotové do konce listopadu příštího roku. Zkušební provoz ukončíme v lednu 2024,“ nastínila tamní starostka Pavlína Nováková.

Celkem je tato akce vyjde na více než sto milionů korun, z kraje získají pět milionů. „Za tuto dotaci jsme rádi, protože v tomto objemu peněz se hodí každá koruna,“ přiznala bez okolků Nováková.

Nové kanalizace se dočkají i v Bezděčíně, místní části Batelova na Jihlavsku. Důležitá je i vzhledem k dalšímu rozvoji městyse. Na jeho okraji, směrem na Bezděčín, totiž vyroste devětatřicet rodinných domků. To znamená kolem dvou set nových obyvatel.

Pak přijde na řadu i modernizace čističky odpadních vod. „Ta stávající je totiž z roku 1997 a už neodpovídá současným požadavkům, neumí třeba likvidovat fosfor,“ prozradila mluvčí radnice Vendula Sedláčková.

Více dotací

Zmíněný dotační program Kraje Vysočina je rozdělený na tři podkategorie, a to Zásobování pitnou vodou, Odvádění a čištění odpadních vod a Ochrana před povodněmi a suchem. Zejména ve třetí zmíněné letos oproti loňsku zaznamenali největší nárůst žádostí. „Vysvětlujeme si to tím, že v minulosti financování těchto projektů nebylo pro obce atraktivní,“ přemítal Vlček.

STAVBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2021

Zásobování pitnou vodou

- počet projektů: 11

- požadováno: 12 937 491 Kč

- schváleno: 12 937 491 Kč

Odvádění a čištění odpadních vod- počet projektů: 14

- požadováno: 64 272 386 Kč

- schváleno: 60 442 668 Kč

Ochrana před povodněmi a suchem

- počet projektů: 5

- požadováno: 2 619 841 Kč

- schváleno: 2 619 841 Kč

Zatraktivnit se je rozhodli především změnou strategie. Nově totiž kladou větší důraz na získávání finančních prostředků z více zdrojů. Jednoduše řečeno, obce nečerpají jen jednu dotaci. „Naším cílem je, aby peníze od kraje sloužily na spolufinancování,“ vysvětlil náměstek Vlček.

Díky tomu tak zatížení obecní kasy není tak velké a investice do vodohospodářství jsou i pro malé vísky dostupnější. „Doteď když získaly dotaci z ministerstva ve výši sedmdesát procent, zbylých třicet musely dofinancovat samy. Nově mohou díky dotaci z kraje zaplatit třeba jen patnáct procent. Vybudovat například nový rybník bude tedy mnohem dostupnější,“ podotkl Vlček.

Upravený program je tak jedním z prostředků v boji proti dopadům dlouhodobého sucha. „Díky navýšení prostředků budeme moci podpořit více staveb v oblasti zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod a ochrany před povodněmi nebo suchem,“ konstatoval Vlček.

Navýšená je i částka v programu Projektová příprava ve vodním hospodářství, u nějž skončil příjem žádostí minulý týden. Z něj mohou obce vyčerpat dalších dvanáct milionů korun. „Výsledky budeme znát v červnu,“ dodal Vlček.