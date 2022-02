Jak pomoci Ukrajině z Vysočiny: možností je hned několik

Kdo neodešel z Ukrajiny včas, má teď válku přímo pod okny. Nikdo neví, jak dlouho bude trvat, ovšem pomoc je potřeba od první chvíle. Strach o to, jestli zítra bude stát jejich dům, jestli budou v bezpečí děti, ale i to, zda půjde elektřina, bude kde koupit jídlo nebo léky. Málokdo se dokáže do podobné situace vžít. Lidé na Ukrajině budou potřebovat pomoc. Napříč Českou republikou jsou proto vyhlášeny finanční sbírky.

Obyvatelé Kyjeva prchají před válkou | Foto: Profimedia

Sbírka SOS UKRAJINA, je vyhlášena organizací Člověk v tísni. Peníze půjdou na potřeby lidí, ubytování, zdravotnický materiál nebo jídlo. Organizace má na Ukrajině spolupracovníky, kteří budou reagovat na momentální potřeby. „V první fázi budeme zajišťovat především nejzákladnější potřeby podle aktuálně se vyvíjející situace. Obvykle to bývají potraviny, finance a zázemí pro vnitřní uprchlíky,” uvedl Petr Drbohlav, regionální ředitel Člověka v tísni pro Východní partnerství a Balkán. Anketa s osobnostmi Vysočiny: Jak vnímáte válečný konflikt na Ukrajině? Český červený kříž založil pro pomoc Ukrajině účet, z něhož půjdou peníze na zdravotnickou pomoc. Červený kříž posílá na Ukrajinu traumasety a chystá se i na možný příchod uprchlíků z Ukrajiny. „Na základě požadavků ukrajinských kolegů jsme již zahájili přípravu další fáze pomoci. Bude opět určena mobilním zdravotnickým týmům Červeného kříže. Zahrne další automobily využívané jako mobilní ambulance, zdravotnické stany, nosítka, chirurgické sety a další prostředky,“ sdělili zástupci Červeného kříže. Organizace Post Bellum je známá svým projektem Paměť národa. Organizace otevřela sbírku a její výtěžek poskytne ukrajinské neziskové organizaci, která se zabývá distribucí ochranných pomůcek. „Zvažovali jsme, že zveřejníme účet této ukrajinské neziskové organizace, ale ukazuje se, že mnoho lidí by mohlo mít technické obtíže s převodem peněz na Ukrajinu, proto doporučuji využití naši sbírky, všechny vybrané prostředky převedeme na ukrajinskou organizaci, se kterou jsme v kontaktu,“ vysvětlil Mikuláš Kroupa, ředitel Post Bellum. Vysočina dá 6 a půl milionu na pomoc Zakarpatské oblasti Ukrajiny Charita Česká republika vyhlásila veřejnou sbírku Charita pro Ukrajinu na pomoc lidem zasaženým ozbrojeným konfliktem. „Výtěžek sbírky pomůže lidem zasaženým válkou zajistit základní životní potřeby. Na bezprostřední pomoc uvolnila Charita Česká republika z krizového fondu částku půl milionu korun,“ uvedl Evžen Diviš, regionální manažer pro oblast postsovětských zemí a Blízkého východu.