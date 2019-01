Chotěboř – Porozumět vnitřnímu světu dítěte někdy není jednoduché. A právě na toto téma se v Chotěboři 24. ledna uskuteční přednáška, kterou povede kouč Vladimír Bodeček.

Vladimír Bodeček v akci. | Foto: archiv V. B.

Proč se naše dítě trápí? Je hyperaktivní a my nevíme, co s tím? Jak ho vést k samostatnosti? Na všechny tyto otázky by mohl dát odpověď Vladimír Bodeček, který návštěvníky provede tajným dětským světem.

Vladimír Bodeček se věnuje koučování sportovců a je lektorem Životních map pro děti a dospělé, které diagnostikují celou škálu problémů a dávají ihned konkrétní kroky k řešení.

„Velmi důležité je to, jak se prožíváme a jak to komunikujeme. A to má přímý dopad na partnerství, děti, hráče, žáky. My všichni jsme si totiž v dětství skládali vzorce chování, kterými se pak řídíme v dospělém věku. O tom jak a z čeho si takové vzorce chování skládáme a co s nimi můžeme dělat, bude společná beseda,“ nastínil Vladimír Bodeček.

„Myslím si, že ještě stále se o dětech máme co učit. Jak jim rozumět, jak s nimi komunikovat a vnímat jeho potřeby,“ říká za pořadatele RH Besed Jan Kruntorád. „Já sám jsem zvědavý, co všechno se dozvím. Myslím si, že přednáška na téma Životní mapa nám může dát zajímavé odpovědi,“ podotýká.

Přednáška se uskuteční v podkroví Kavárny Chotěboř od 18. hodiny. Vstupné je 200 korun. Zájemci si ještě stále mohou rezervovat místa.