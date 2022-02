Jak se v Okrouhličce žije? "Nebýt hrozby vysokorychlostní trati, žilo by se snad dobře. Obec má věkový průměr osmatřicet let. Stěhují se sem mladé rodiny. Podporujeme společenský život, kulturu a pospolitost. Máme tady prodejnu, knihovnu, chystáme stavbu čističky. Podařilo se nám zavést vodovod i do místní části Skřivánek, kde už studny nestačily," říká Štěpánka Trbuškov.