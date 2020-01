Nejen hrad v Lipnici nad Sázavou ale i jeho okolí padlo loni do oka filmařům. Netočí se tu jen pohádky a detektivky.

Pro sušenou španělskou šunku není třeba jezdit stovky kilometrů. | Foto: Ilustrační foto: Paleta Serrana

Závěrem loňského roku se předmětem zájmu České televize, která vytváří magazín Co naše babičky uměly a na co my jsme zapomněli, stal lipnický pršut, neboli sušená šunka. Originální produkt, který zde vzniká zásluhou spolku s názvem Lipničtí šunkovníci.