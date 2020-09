„Ukázali jsme lidem naše cisterny, těžké vyprošťovací vozidlo nebo třeba vyprošťovací tank. To je takový náš unikát, protože v republice jsou jen u čtyř jednotek, z čehož jedna jsme právě my,“ pochlubil se velitel brodských drážních hasičů Jiří Mikeš.

Kromě hasičů si s příchozími o bezpečnosti promluvili i zástupci havlíčkobrodské městské policie, BESIPu a Českého červeného kříže. U každého stánku nechyběly ani zajímavé ukázky ať už policejní výzbroje, dopravní nehody nebo první pomoci.

Dopoledne zavítaly do hasičské zbrojnice školky, odpoledne pak celé rodiny. „Ovlivnila nás sice nařízení kolem koronaviru, ale jsme s návštěvností spokojení. Byl to úplně první den otevřených dveří, takže jsme úplně nevěděli, co máme čekat, ale myslím si, že se to povedlo a děti mají pěkný zážitek,“ dodal s úsměvem Mikeš.