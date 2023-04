Jak zní Haškův lahvofon? Na spisovatele vzpomíná muzeum v Brodě výstavou

/VIDEO/ Jak zní Haškův lahvofon. Kde žije lasice sečtělá a jak se do historie města Lipnice nad Sázavou zapsal slavný festival humoru a satiry. To se dozví návštěvníci Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě na výstavě Člověk míní, hospoda mění. Je věnovaná spisovateli Jaroslavu Haškovi a zájemci ji mohou navštívit do poloviny června.

Na spisovatele Haška vzpomíná muzeum výstavou, prohlédněte si ji. | Video: Deník/Štěpánka Saadouni