Zima samotnému hradu neublíží. Exponáty citlivé na chlad však musely pryč. „Převezli jsme je do depozitáře v Havlíčkově Brodě. Šlo například o cínové nádobí, obrazy nebo textilie, které by mohly podlehnout rozkladu. Jde o naprosto výjimečnou situaci. Letos poprvé necháme hrad vychladnout. Je to skutečně návrat do středověku. Hrad na to v tom období však býval každoročně zvyklý,“ přibližuje dávné časy kastelán Luděk Šíma.

O hradě Ledeč



* Vznikl ve 13. století

* Později byl přestavěn na zámek

* Od roku 1938 Městské muzeum

* Hradní věž měří 32 metrů

* Na hradě se natáčel například Anděl Páně 2, Wilsonov či Bídníci

V současnosti jsou jedinými vytápěnými pokoji dvě kanceláře. „Neliší se to příliš od dávných dob. Tehdy se také temperovalo pouze pár místností. A to většinou ještě ty, které stály nad sebou, aby se neplýtvalo,“ prozrazuje správce hradu.

Pevnost na tom byla s teplotami přes zimu lépe od šestnáctého století. „Pak se už více využívala k ubytování, takže začala být vytápěná většina prostorů. Navíc tu zůstávala posádka, takže by objekt ani nenechala vystydnout,“ vysvětluje Šíma.

V předchozích letech správci hrad vytápěli na deset stupňů Celsia. Nyní teploty klesnou až o polovinu. Pokud by na hradě zůstalo topení zapnuté, protopí správci přes zimu statisíce korun. „To si nemůžeme dovolit. Ceny energií nám neskutečně vylítly nahoru. Kdybychom temperovali, tak by nás to do budoucna opravdu hodně ekonomicky zatížilo,“ přiznává kastelán.

Teplotní šok

Návštěvníci mají každý den odpoledne zpřístupněné nádvoří a okolí hradu přestavěného na zámek. Do interiérů se však v zimních měsících nedostanou. „Byl by to průšvih a také neúcta k exponátům. Kdybychom dovnitř pustili lidi, tak by místnosti zadýchali a orosili je. Jelikož jsou stěny vychladlé, byl by to teplotní šok,“ upozorňuje správce. I přes komplikace se na hradě snaží turisty o vánoční atmosféru neochudit. „Máme ho svátečně nazdobený. A od čtyř do sedmi hodin ho vždycky rozsvítíme,“ říká Šíma.

Místní si zimu na hradě pochvalují, i když ji zažívají jenom venku.„Ledečský hrad je moje srdcovka. Letošní zimu z něj mám ještě větší radost. Snad poprvé je přístupný veřejnosti, navíc je nasvícený. Naposledy jsem na něm byl toto úterý. Jelikož nasněžilo, byla návštěva ještě o chlup lepší,“ sdílí svůj zážitek návštěvník Josef Nádvorník.

Podobný názor má Gabriela Písaříková. „Letošní výzdoba je famózní. Na hradě jsem byla na začátku prosince s dětmi a užili jsme si to. Energie je problém všude, také na hradě se musí šetřit. Chápu, že se vytopí jen důležité části,“ dodává.

Své brány otevře hrad zájemcům opět až na jaře. „Kulturní akce máme naplánované na duben. Ale ještě nechci dopředu prozrazovat, o co přesně půjde. Lidé se ale už vrátí do tepla,“ předesílá kastelán Luděk Šíma.