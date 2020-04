Soutěž o nejhezčí vánoční stromek, soutěž o nejhezčí kraslice. Obyvatelé Přibyslavi zkrátka rádi soutěží a nedají si tu možnost vzít ani v době koronavirové. „S nápadem jak ani letos soutěž nevynechat, ale uspořádat ji přísně hygienicky, přišla paní Anna Šauerová, režisérka našeho divadelního souboru,“ prozradila za informační centrum Přibyslav Marie Blažíčková. A nápad se ujal.

„Skutečnost, že je nám teď doporučeno zdržovat se raději doma a nevystrkovat moc nos nás přece neodradí,“zdůraznila za Kulturní zařízení města Přibyslav ředitelka Zdeňka Valnerová. Zadání soutěže je vcelku jednoduché.

„Vyzdobte jedno či více svých oken jarní a velikonoční tematikou. Nachystejte si sváteční záclonky, květináče, truhlíky, postavičky, šablony a obrázky do oken, všechno co vás napadne a myslíte si, že by vyzdobilo vaše okno co nejlépe. Bude to zábava a hlavně – budeme to mít pak ve městě moc hezké. Je to na vás,“ vyzvala soutěžící autorka nápadu Anna Šauerová.

Účastníci soutěže dostali možnost vyzdobit si nejpozději do čtvrtka 9. dubna svoje okna. Podle Marie Blažíčkové z informačního centra se přihlásila necelá desítka lidí, hlavně z Přibyslavi. Pracovníci Kulturního zařízení města Přibyslav všechny nahlášené soutěžící navštíví a jejich vyzdobená okna vyfotografují. Soutěžící si mohou okna vyfotografovat i sami a fotografii poslat na e-mail knihovny nebo přibyslavského infocentra, což většina z nich už udělala. „Samozřejmě budeme pak vybírat nejkrásnější okno a z fotografií vznikne výstavka,“ zdůraznila Marie Blažíčková.