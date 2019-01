Jarní trhy řemesel chce Brod vrátit zpět do parku

Havlíčkův Brod – Tradiční jarní trhy řemesel v Havlíčkově Brodě v by se měly výhledově vrátit do parku Budoucnost. Až do konce ledna se mohou obyvatelé Havlíčkova Brodu také vyjádřit v anketě, jak by měly vypadat podzimní trh, který se koná každý rok k výročí 17. listopadu.

Řemeslné trhy se v Havlíčkově Brodě definitivně zabydlely. Konají se tu dvakrát do roka. | Foto: Deník / Štěpánka Saadouni

„Jarní trhy v roce 2019 se již měly vrátit do parku Budoucnost, protože ctíme názor veřejnosti, že jaro nás láká do parku. Bohužel ale ještě nebude dokončena revitalizace parku Budoucnost a okolí školy V Sadech, zejména trávníky. Proto je nutné návrat do parku odložit. Vzhledem k postupné obnově celého parku bude organizování jarního trhu až do úplného dokončení prací v parku podle aktuální situace prostorově variabilní a o místě jeho konání bude rozhodnuto vždy nejpozději čtvrtroku před konkrétním trhem, kdy začíná jeho ostrá organizace. I na náměstí ale město připraví opět kvalitní jarní akci," sdělil za pořadatele trhů Beno Trávníček z odboru životního prostředí. Nicméně podzimní řemeslné trhy se už na Havlíčkově náměstí definitivně zabydlely a daří se jim tu. „Jsme rádi, že řemeslníci i veřejnost si tento sváteční den užívají. A nejsou to jen občané našeho města a blízkého okolí, ale i mnoho návštěvníků z celého Česka - dokonce i ze Slovenska," konstatoval Trávníček. Ovšem město Havlíčkův Brod chce aby řemeslnické trhy byly ještě zajímavější. Proto radnice vyhlásila anketu. Až do konce ledna mohou obyvatelé města posílat na adresu radnice svoje náměty a připomínky, jak by měly podzimní trhy vypadat.

Autor: Štěpánka Saadouni