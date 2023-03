Po stopách Jaroslava Haška. Cestu ze Světlé na Lipnici připomene nová stezka

/VIDEO/ Vyzkoušet si na vlastní kůži originální Lipnickou anabázi mohou příznivci spisovatele Jaroslava Haška, a to letos 19. srpna. To se totiž otvírá nová Haškova stezka. Jen ty hospody, kde svérázný humorista popíjel, už v místech dávno nestojí. Naučná stezka povede ze Světlé nad Sázavou do Lipnice nad Sázavou a bude mít několik zastavení. Mimo jiné má nalákat do regionu turisty.

Martin Firon z Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod popisuje, jak bude nová stezka vypadat. | Video: Deník/Štěpánka Saadouni