Jak dlouho vedete obec?

Starostou jsem od roku 2010, kdy jsem se nechal lidově řečeno ukecat. Kandidoval jsem do zastupitelstva a skončil jsem jako starosta.

Jaké jste měl plány když jste do úřadu nastoupil?

Když jsem nastoupil do úřadu, nevěděl jsem v prvních měsících čí jsem. Předtím jsem soukromě podnikal, ale musel jsem se všechno rychle naučit. Jako první bylo nutné vybudovat hygienické zázemí na hřišti. Pak přišly na řadu opravy místních komunikací, nové veřejné osvětlení a parkoviště. Na ty akce jsme měli dotace. Jinak velké plány a cíle si nedělám. Jsem rád, když jsou lidé spokojení.

Kdybyste měl vybrat to, co se vám za těch víc než deset let podařilo, co by to bylo?

Podařila se nám rekonstrukce obecního úřadu, ovšem s dotací. Budovu jsme nechali zateplit a opravit. Letos chceme dát do pořádku stání pro sběrné kontejnery na odpady. Máme jich pět, v Číhošti i všech místních částech. Naší prioritou jsou svozy odpadu. Vybíráme od obyvatel symbolickou stovku, dotujeme lidem i spotřebu vody. Zdroje máme vlastní. Vstupní náklady ale byly vysoké. Letos se chystáme převzít do péče obce jednu místní komunikaci z Číhoště do Zdeslavic. Ovšem podmínkou je, že původní vlastník, Kraj Vysočina dá silnici do pořádku. Zatím o tom jednáme. Už dva roky. A teď aktuálně pracujeme na pozemkových úpravách. To je spíš běhání po úřadech. A chystáme se na stavbu chodníku kolem rybníka a úpravu hráze. Na to ale uspořádáme výběrové řízení.

Z čeho máte největší radost?

Jsem rád, že se nám podařilo ve vsi udržet poštu. Dneska je pošta v režimu Pošta Partner. Udrželi jsme i obchod a dokonce máme svou hospodu. Založili jsme nadační fond na obnovu kostela. Podařilo se nám ho díky tomu opravit. Získali jsme peníze na dodávkové auto pro hasiče. Náš sbor má 56 členů a dvacet z nich je ve výjezdové jednotce. Máme u nás dokonce hasičské muzeum. Po třech letech se u nás uskuteční vítání občánků. O víkendu 14. srpna bude u nás pouť.

Tři roky jste občánky nevítali? Proč? Nebyly děti?

Před třemi lety skutečně bylo málo dětí, pak nám to zkazil covid.

Máte čtyři místní části, co jste udělali pro ně?

Ve dvou částech je vodovod. Například ve Zdeslavicích se teď chystáme na výměnu vodovodních trubek. Jsou staré a praskají.

Číhošť je známá jako střed Česka a samozřejmě takzvaným Číhošťským zázrakem. Má to vliv na turistický ruch v obci?

Tak samozřejmě je to znát hlavně v sezoně. Každou chvíli tady u nás někdo zastaví a jde se podívat jak vypadá střed republiky. Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti byl historický známý už dávno. V létě je u nás rušno. Před dvěma dny jsme tu měli celý zájezd cyklistů. Skoro 140 lidí. Ale jsou tady i další zajímavosti. Naše místní část Hroznětín je pověstná květy bledulí. Pak jsou to vápencové lomy Horky. Jde o jednu z největších krasových lokalit ve středním Posázaví. Od roku 1994 patří toto území ledečským skautům. Ti si zde postavili pěkný srub, upravili si studánku, mají tu největší tesaný totem v Čechách. Zde se konají celostátní trampská setkání, na kterých se schází velké množství trampů od nás i ze zahraničí.

Jen pár kilometrů dál v Leštině se obávají stavby vysokorychlostní trati. Vás se nedotkne?

Ne naší obce se trať nijak nedotkne, ale jsme členy Lesního družstva obcí Chraňbož a tam na lesních pozemcích asi bude problém.

Co vám dělá největší starost?

Starosti nám dělá kůrovec v našich lesích, ale to je problém celé republiky.Ale težkou hlavu nám dělá i změna stavebního zákona. Takže koupit si pozemek mimo obec někde na samotě a postavit si tam dům, už nebude možné.

Jaroslav Tvrdík, starosta obce ČíhošťZdroj: Deník/Štěpánka SaadouniStarosta Jaroslav Tvrdík



Ročník 1965, soukromý zemědělec



Vzdělání: Střední odborné učiliště zemědělské Světlá nad Sázavou



Rodina: manželka, 3 synové



Životní motto: Lidé by měli být k sobě hodní