Spisovatel Jaroslav Hašek, malíř Jaroslav Panuška, publicista a historik Karel Čáslavský, pilot Oldřich Doubek, nebo třeba skladatel Petr Eben. To je jen malý výčet osobností spojených s Lipnicí nad Sázavou. V budoucnu by se mohly dočkat vlastního malého muzea přímo v Lipnici.

Karel Čáslavský natáčel v Litomyšli. | Foto: Jana Bisová

„Slavných lidí spojených s naším městem je celá řada a my bychom jim chtěli věnovat speciální místo. Uvažujeme proto, že bychom v přízemí městského úřadu vybudovali Síň významných osobností Lipnice,“ uvedl starosta Lipnice Zdeněk Rafaj. „Bylo by to tak další turistické lákadlo,“ dodal.