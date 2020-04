I když všímaví lidé volají na osoby bez roušky policisty, ti mnoho nezmohou. Sportovci roušku mít prostě nemusí.

Kdo se vydá na cyklostezku, může být až překvapen množstvím lidí na ní. Zatímco náměstí velkých měst zejí prázdnotou, na těchto trasách to žije. "Překvapilo mě, kolik lidí jsem potkala, ať už se procházet nebo třeba skupinky běžců,“ potvrdila například Kateřina Klementová z Havlíčkova Brodu, která se projela po oblíbené cyklostezce ve Světlé nad Sázavou těsně po tom, co vláda povolila sportování bez roušky.

Zájem byl patrný i na spojnici Přibyslavi a Sázavy. „Obě parkoviště byla hlavně o Velikonocích a v dalších slunečných dnech plná osobních automobilů,“ popsal stav na cyklostezce Ivo Havlík z Přibyslavi.

Na vysočinských cyklostezkách lze potkat široké spektrum sportujících. Například u Vodního ráje v Jihlavě občas trénují špičkoví vytrvalci Jiří Šacl a Lucie Maršánová žijící na Jihlavsku. Cyklostezky ve Žďáru nad Sázavou a u Nového Města na Moravě zná běžec do vrchu Jan Janů. A na přibyslavské cyklostezce pak rád běhá triatlonista Jaromír Lapeš. „Někteří lidé by si měli dávat větší pozor na dodržování směru jízdy vpravo a respektování rychlejších, například matky s kočárky, které jedou vedle sebe,“ podotkl Lapeš.

Rovněž vypozoroval, že na nedaleké brodské cyklostezce je více lidí se psy, jsou tam častěji vidět i strážníci. „Stezka je obzvlášť teď za příznivého počasí hojně navštěvovaná, ale žádné větší problémy jsme řešit nemuseli. Lidé většinou dodržují stanovená pravidla, nosí roušky a nesdružují se ve větším počtu. Na pořádek tu dohlíží i městská policie," povrdil místostarosta města a vášnivý cyklista Zbyněk Stejskal.

Hejtmanství na začátku roku informovalo, že nejoblíbenější cyklostezkou v kraji je podle cyklosčítačů ta v Havlíčkově Brodě, následuje žďárská u Piláku a třetí je ta mezi z krajského města do Luk nad Jihlavou. Pokračuje sice až do Třebíče a dále do Raabsu v Rakousku, většině rekreačních cyklistů ale dvanáct kilometrů do Luk a zpět stačí. Na letošní čísla je zatím brzy, budou zhruba za dva měsíce.

Cyklisté přitom mají i jiné možnosti vyžití. Například z Telče mohou už pár dní dovádět na singletrailu. Ne všude se ale dostanou. A tak zatímco například pumptrack u Luk nad Jihlavou je přístupný a zájemce aktuálně moc netáhne, v Novém Městě na Moravě zejí singletracky prázdnotou z jiného důvodu. Sportovní areál je totiž zatím pro veřejnost uzavřený.

Kvůli nouzovému stavu sešlo i ze zítřejšího slavnostního otevření cyklostezky vedoucí k jihlavskému závodu Bosch Diesel. Tuto trasu však zaměstnanci využívají už od zkolaudování na konci minulého roku. A jsou za ni rádi. „Při cestě do práce dříve museli zaměstnanci převážně využívat dálniční přivaděč. Ten z hlediska rostoucí hustoty dopravy nebyl ideálním řešením,“ přiznal mluvčí jihlavské pobočky firmy Mojmír Kolář.

Díky pohodlnějšímu způsobu dopravy do zaměstnání bude nyní méně lidí jezdit auty. Firma cyklisty dlouhodobě podporuje, před šesti lety se dokonce stala Cyklozaměstnavatelem České republiky, loni zaměstnanci vytvořili devadesát týmů účastnících se výzvy Do práce na kole. Dostává se jim i odpovídajícího zázemí. „Zaměstnanci mají například možnost využívat sprchy, skříňky na převlečení, multifunkční cyklostanici s montážními klíči a hustilkou. Pro kola mají celkem 243 zastřešených cykloboxů,“ dodal Kolář.